財報難產 如興等3檔股票5/18起停止買賣

上市櫃 (14 家金控除外) 第 1 季財報均已完成申報，證交所表示，包括中福 (1435-TW)、隆銘綠能 (3018-TW)、如興 (4414-TW) 分別遭會計師出具無法表示意見、財報難產，將自 5 月 18 日起停止交易。

證交所表示，中福股票先前因違反證交所營業細則第 50 條第 1 項第 5 款規定情事，股票已停止買賣在案，但中福近期又因財報遭會計師出具無法表示意見的核閱報告，核有同細則第 50 條第 1 項第 5 款規定情事，因此將自 18 日起併案停止買賣。

隆銘綠能、如興則因無法如期申報公告第 1 季財報，因此自 5 月 18 日起停止交易。

大飲 (1213-TW) 則先前就已被列全額交割股，近期公告申報的第 1 季財報，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，證交公告，大飲將自 5 月 18 日起繼續列為全額交割股。

至於方洋實業 (1472-TW)、千興 (2025-TW)、科風 (3043-TW) 最近二期所公告申報的財報顯示淨值均逾 3 億元並達所列示股本二分之一以上，依規定股票變更交易方法原因已經消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，因此自 18 日起股票將恢復交易方法。

正峰工業 (1538-TW) 先前因同細則第 49 條第 1 項第 1 款及第 49 條 之 2 第 1 項第 4 款規定情事，股票改列全額交割併採分盤集合競價交易方式，但正峰近期公告申報財報顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本 10 分之 3，已無其他採行分盤集合競價交易方式情事，但因不符合同細則第 49 條第 2 項第 1 款規定，因此自 18 日取消分盤集合競價交易方式，但仍列為全額交割股。

另外，誠創科技 (3536-TW) 股票被列為全額交割股併採行分盤集合競價交易方式以及停止買賣在案，該公司公告今年第 1 季財報顯示淨值為負數，將自 6 月 26 日起終止上市。