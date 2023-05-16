〈鈺創展望〉盧超群：利基型DRAM 50%客戶活起來 下半年營運逐月增

鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (16) 日表示，第二季表現將優於第一季，下半年營運可望逐月成長，整體表現也會優於上半年；就利基型 DRAM 業務來看，50% 客戶已活過來，盼年底回升至 100%。

盧超群指出，隨著疫情淡化，加上戰爭、經濟情勢不佳等因素影響，庫存開始堆積，目前庫存持續去化中，第二季會比第一季好，但消費力道回升情況沒有那麼強勁，不敢說下半年會反轉，但絕對會優於上半年、呈現中等恢復狀態。

就記憶體市況來看，盧超群表示，隨著大廠減產，預期市況可望在第二季落底，價格也趨於穩定，以鈺創的利基型 DRAM 來說，已有 50% 客戶開始動起來，其中又以顯示器領域回溫情況最明顯，期望年底可恢復到 100%。

展望明年，盧超群表示，隨著高效運算、機器人、AR/VR、人工智慧與智慧城市等應用帶動，對明年半導體產業市況正面看待。

Computex 2023 將登場，鈺創與鈺群新推出影音訊號處理器 SPU－EJ523D，支援超高畫質影像擷取串流，可錄製來自智慧裝置、攝錄影機、機上盒、DVD 播放器和遊戲主機等各種訊號來源；可以更有效率實現智慧監控、自動跟蹤及智慧剪輯等影音處理功能，目前已有多家系統客戶導入設計。

另外，鈺創旗下帝濶 (DeCloak) 將展示「無個資影像人臉 AI 辨識系統」，利用人臉識別技術進行身份驗證，並實現去識別化操作，確保用戶隱私得到有效保障，已導入醫院及銀行領域，並有多家國內外廠商正進行合作洽談。

