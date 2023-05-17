確定了！國民黨正式宣布徵召侯友宜 角逐2024總統大位

新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘經歷一個多月「侯郭爭霸」後，國民黨在周三（17 日）正式宣布，將推新侯友宜出戰，投入 2024 總統大選，如今外界關注他要如何處理與郭台銘的關係。

國民黨在周三下午召開中常會，宣布確定將由侯友宜代表藍軍角逐 2024 總統大選。黨主席朱立倫表示，侯友宜是除暴安良的英雄，是警政署長，是服務新北 400 萬市民的市長，是正義的化身，並且他具備宏觀領導力與協調能力。



藍營台北市議員秦慧珠周三上午已搶先在臉書恭喜侯友宜出現，她說：「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨！一起加油！」

郭台銘周三中午也已經在臉書恭喜侯友宜獲徵召，他說：「侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。」他並說，將信守承諾，會盡最大努力支持侯市長勝選，讓無能政府下架。

侯友宜則在周三上午說，對於是否會與郭台銘搭檔，他說彼此有共同信念與價值，期待郭台銘為國家與人民做更多事，並肩作戰，攜手向前。

媒體提及侯友宜是否請假或請辭參選的問題？侯友宜說，新北市只有一個信念，市政不停歇，會全力推進，所有大小建設如火如荼全力以赴，規劃 2030 願景是既定期程，期待市政在大家努力下，能把事情做得更好。

事實上，《彭博》已在周二披露，國民黨周三將宣布徵召侯友宜參加 2024 總統大選，而國民黨之所以選擇侯友宜，是因為他在民調中展現的實力，以及獲立委和地方首長廣泛支持。

不過，無論誰勝出，2024 總統大選當選人都將被捲入美中關係。侯友宜本身面臨的困難也不小，原因是他才剛贏得新北市市長選戰，現在又投入總統大選，可能會讓人質疑他對選民的承諾。此外，侯友宜也缺乏中央歷練，尤其是外交、國防等領域。