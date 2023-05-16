台康生乳癌生物相似藥 正式收到台灣藥證核准函

台康生 (6589-TW) 今 (16) 日宣布，旗下乳癌生物相似藥 EG12014，商品名益康平凍晶注射劑 150 毫克)正式收到台灣衛福部核准函藥證，將先搶攻自費市場，同時申請健保藥價，擴大使用族群。

台康生開發的乳癌生物相似藥 EG12014，是用於治療早期 HER2 陽性乳腺癌及轉移性乳癌及胃癌患者。乳癌是最常見的癌症類型之一，2021 年約有 232 萬例病患，大約 20% 的乳癌患者的腫瘤為 HER2 陽性。

此外，癌症也是全球兩大主要死因之一，目前原廠藥賀癌平 Herceptin 全球銷售額達 21.42 億瑞士法郎 (約 26.4 億美元)，加上生物相似藥全球銷售額超過 49 億美元。其中台灣去年賀癌平 Herceptin 銷售值達新台幣 23.88 億元，也是健保給付支出前五大藥品品項。

台康生乳癌生物相似藥 EG12014 為首個台灣自行開發的生物相似藥並獲得衛福部批准，將有助於增加患者獲得高品質、改善生活的藥物的機會，並為醫療保健系統節省開支。

對於未來銷售方面，台康生表示，兩年前已建構市場銷售團隊，積極參與生物相似藥在台灣推廣及教育，再者，該產品在國際多國多中心臨床三期試驗中，台灣有 6 個主要醫學中心進行收案，具有實際台灣病患的數據證實其安全性與療效與原廠相同，相信藥品品質會帶給醫師與病患信賴。

除了台灣市場外，EG12014 在中國、日本、南韓及俄羅斯之銷售也屬台康所有權，也將找尋區域夥伴共同合作銷售。另外，台康生第二個生物相藥 EG1206A 目前也完成臨床一期試驗，為第二代 HER2 陽性標靶抗體藥物 Perjeta 的生物相似藥。