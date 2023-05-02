〈焦點股〉台康生物相藥一期臨床數據達標攻上漲停 台耀母憑子貴同步亮燈

台康生 (6589-TW) 第二個乳癌生物相似藥 EG1206A，在歐洲執行的一期臨床試驗數據達標，激勵股價攻上漲停鎖住，母公司台耀 (4746-TW) 母憑子貴同步亮燈，委買高掛逾 7000 張。

根據台康生 EG1206A 歐洲一期試驗結果顯示，與原廠羅氏大藥廠 Roche 在美國生產及歐洲生產的 Perjeta 相比較，主要試驗指標數據分析結果成功達到藥物動力學 (PK) 的生物相等性標準。

台康生表示，隨著 EG1206A 一期臨床試驗吝，也著手進行國際多國多中心臨床三期試驗，待啟動三期臨床試驗收案後，預計兩年可完成主要療效指標評估，同時國際藥廠授權也積極洽談合作事宜。

台康生開發的 EG1206A 為第二代 HER2 陽性標靶抗體藥物 Perjeta 的生物相似藥，針對 HER2 受體有不同的結合機制，可產生雙重封鎖的效果，與第一代合併使用具有協同作用，用於治療 HER2 陽性的早期乳癌與轉移性乳癌。

根據原開發廠羅氏 Roche 2022 銷售數據，Perjeta(主成分 Pertuzumab) 全球銷售額達 40.87 億瑞士法郎，為羅氏產品組合中銷售額前兩名藥物，預計 2026 年專利期滿前，全球銷售額可望達到 60 億美元 (約新台幣 1800 億元)。2021 年台灣健保給付 Perjeta 品項支出約新台幣 10.2 億元。

台康生運用逆向工程技術開發多項生物相似藥產品，包含 5 項治療 HER2

陽性乳癌的抗體產品，此外，台康生竹北商業生產廠今年第二條生產線也將在第三季啟動生產，總產能將擴增至 2.55 萬升。