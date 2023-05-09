台康生再度名列上櫃公司前5% 公司治理成績備受肯定

第 9 屆上市櫃公司治理評鑑結果出爐，台康生 (6589-TW) 以優異的公司治理成績，再度名列上櫃公司前 5%，蟬聯最佳成績，顯示台康生在落實誠信治理、提升資訊透明和營運績效以及推動永續發展等表現備受肯定。

台康生以 Empathy 同理心為核心價值，為培育優秀人才與提升員工專才，領先業界首創 GMP 優良製造知識及於 2017 年成立 ELC 台康艾格學苑 (EIRGer’s Learning Center) 雙軌系統全方位職場教育體系，提供員工優質完整的學習環境包含：專業性課程、領導與管理課程以及核心職能課程，接軌國際化持續提升英語能力，培育了許多優秀人才並與公司共同成長。

台康生自 2021 年啟動員工持股信託計畫，適用對象為全體員工，同仁由每月薪資中提撥固定金額，公司也相對提撥 1:1 公提金，共同存至專用信託專戶，協助同仁累積財富，規劃未來生活。並於 2022 年依據員工績效考核、職位晉升以及市場薪資，進行結構化薪資調整，搭配以股票為實質加強員工所得的措施，大幅提升員工薪資水準達 10%~30%。另同時也發行與在職年資連結之員工認股權憑證、與公司各階段目標連結之限制員工權利新股及現金增資保留員工認股，與員工一同共享公司的經營實績，台康生多元化的薪酬制度實為業界首創。

因應氣候變遷與地球暖化，台康生第一時間響應政府淨零碳排政策，也持續追求企業永續經營，在此為維護及追求地球長遠生存下努力不遺餘力。台康生竹北廠啟動營運隔年 (2020 年) 就取得綠建築標章證書，並為確實掌握溫室氣體排放情形，更有效率執行減少溫室氣體排放，提前於今年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查輔導規劃，同時請 BSI 英國標準協會進行查證。

台康生也擴大綠色採購金額，去年投資金額約 500 萬元，今年持續投入並支出 300 萬元；水資源也進行回收再利用，預計每年回收製程用逆滲透 (RO) 總廢水量之 25-35% 用於冷卻水塔。

台康生成立近 10 年，CDMO 業務業績扶搖直上、自行開發藥品也將持續開花結果；在各個公司治理面向，持續展現優異表現，未來將繼續以最高標準來落實公司治理，為員工、股東與社會共創價值。