立凱-KY攜ICL打造美國電池供應鏈 預計2024年投產

鋰智財供應商立凱 - KY(5227-TW) 今 (16) 日表示，公司將協助以色列化工集團 ICL 在美國本土建造磷酸鋰鐵正極材料廠，預計 2024 年正式投產，為美國鋰電池供應鏈帶來革命性的改變。

立凱 - KY 與 ICL 今日舉辦專利與技術授權合作換約儀式，並簽署全球生產授權許可和服務合約，ICL 已獲得美國政府 1.97 億美元的補助，計劃在美國聖路易斯建造首座大型磷酸鋰鐵正極材料製造廠。

行政院副院長鄭文燦也親自蒞臨致詞，指出雙方合作見證台美合作從半導體領域延伸到鋰電池產業，透過兩家企業技術合作，將強化美國在全球電池供應鏈中的地位，協助美國建立本土及獨立的鋰電池產業價值鏈。

鄭文燦表示，立凱電以技術授權方式與以色列企業 ICL 合作將促進兩件事，第一，ICL 位在美國聖路易斯廠預定在今年 8 月動土，磷酸鋰鐵產能將達到 3 萬噸，期望打破中國廠商壟斷的局面，也可以讓美國電動車蓬勃發展。

第二，立凱 - KY 在臺灣成立研發中心，由於立凱 - KY 目前在磷酸鋰鐵電池擁有非常多的專利，以授權的方式與各個電池大廠合作，相信這樣的商業模式如同 IC 設計產業可以發展得很好，期望此次臺美在綠能領域的合作將創造雙贏，創造更大的效益。

ICL 北美董事總經理 Phil Brown 表示，此次合作為美國本土供應鏈邁出重要的一步，讓美國的能源產業不斷發展且持續電氣化，雙方的合作關係也是公司電池材料戰略發展的重要里程碑，美國總統拜登與能源部長格蘭霍姆也大力支持美國在地 LFP CAM(磷酸鐵鋰材料正極活性材料) 的項目。

立凱 - KY 總經理張鑑寬補充，公司是全球歷史最悠久的磷酸鋰鐵材料公司，自有專利 128 項，累積出貨 1.7 萬噸，累積全球客戶有 39 家，為協助歐美盟友建立在地鋰電池供應鏈，轉型為鋰智財供應商，同時也在今日宣布擴大投資成立研發中心，將增資募得資金充實研發能量。

立凱 - KY 將協助五眼聯盟中的美國、英國、澳洲、加拿大壯大關鍵電池供應鏈，擺脫對中國電動車電池供應鏈的依賴，此次藉由公司專利和技術授權，與 ICL 合作，結合彼此經驗和專業知識，落實電池材料在美國製造，爭取在儲能、電動車領域占有先機，進一步支持客戶落實 ESG，應對氣候變化作出貢獻。