聯嘉攜手中衛發展中心 推動供應鏈碳足跡管理

LED 車燈大廠聯嘉光電 (6288-TW) 最新宣布，獲經濟部工業局遴選為─在特定領域技術具領先地位的國內中堅企業，並獲得產官學界評委團審核，通過政府專案經費獎勵，將與財團法人「中衛發展中心」共同合作，整合供應鏈業者共同減碳。

聯嘉獲選為國內中堅企業，主要是因在特定領域具有獨特性和關鍵性，並在全球市場具領導性，聯嘉表示，有獲得經濟部和產官學界肯定後，將與輔導經驗豐富的中衛發展中心共同合作，透過聯嘉的採購力量，攜手供應鏈上下游業者共同減碳，縮短減碳進程，預期在今年底創造高達 4.5 座大安森林公園年碳吸附量。

聯嘉是 LED 照明解決方案供應廠商，目前車燈應用產品為主要營收來源，是 GM、Ford、TESLA、Rivian 等超過 45 家汽車大廠的原廠 LED 車燈模組供應商。

為因應國際淨零碳排趨勢及車輛產業客戶未來需求，本專案將以聯嘉為中心廠，聯合其他衛星廠的垂直合作模式，透過體系運作和各項輔導工作來達到體系減碳工作。

聯嘉強調，中衛體系減碳工作啟動後，將以永續力的淨零碳排、體系力的供應鏈創新、數位力的數位轉型等能量，協助廠商透過盤查及碳足跡找出排碳熱點，並導入節能減碳診斷服務、持續改善改善手法 (QCC)，再結合智慧節能控制及碳管理平台串接、運作，發揮數據管理能量。

聯嘉第一季稅後純益 412 萬元，年減 61.79%，每股純益 (EPS)0.02 元，較去年第四季轉盈，而 4 月合併營收 3.09 億元，月減 25.46%，年減 0.31%，累計前 4 月合併營收 13.75 億元，年增 11.15%。