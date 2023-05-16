〈台股盤前要聞〉聯發科6G NTN技術白皮書、建通新廠投產營收倍增 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯發科發表最新衛星網路和地面網路整合為題的 6G NTN 技術白皮書，未來將打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍；建通高雄煉銅廠預計下半年投產，預計投產後可全產全銷，滿載後每月營收貢獻將較現有營收規模倍增。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

聯發科搶衛星地面網路整合商機 發表最新 6G NTN 技術白皮書

IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 繼催生全球第一款 5G 衛星通訊智慧手機後，也發表最新衛星網路和地面網路整合為題的 6G NTN (Non-Terrestrial Networks) 技術白皮書，未來將透過衛星網路和地面網路的兼容互補，打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍，提供使用者無縫智聯的通訊服務。閱讀全文...

建通高雄煉銅廠投產將全銷 營收倍增營運拚翻轉

端子廠建通 (2460-TW) 高雄煉銅廠預計下半年投產，公司透露，從目前客戶洽詢狀況來看，預計投產後即可全產全銷，滿載後每月可貢獻約 1.5-2 億元的營收，將較現有營收規模倍增，營運也將迎來轉機。閱讀全文...

華紙兩岸碳存量約 290 萬噸 6 月啟動綠電憑證交易

華紙 (1905-TW) 今 (15) 日召開法說會，法人關注碳權議題，總經理陳瑞和表示，華紙在兩岸碳的固存量庫存約 290 萬噸，但因碳權交易所遊戲規則尚未出爐，後續交易及相關收益要等相關規則較為明朗後，才能進行衡量。不過，華紙是唯一擁有再生能源憑證的紙業公司，預計 6 月起啟動綠電憑證交易，將可挹注營運。閱讀全文...

中信金 Q1 稅後 ROE 居冠！總座：今年獲利肯定比去年好 首季已加碼台股

中信金 (2891-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理陳佳文指出，今 (2023) 年第一季獲利表現穩健，稅後股東權益報酬率 (ROE) 領先金控同業，今年全年獲利肯定會優於去年。此外，看好投資股債前景，旗下台灣人壽今年首季就已進場加碼台股了。閱讀全文...

中國流通行情可望築底 減產助攻下半年鋼市回溫

中鋼 (2002-TW) 月盤近半年首次開跌，不過，隨著中國流通行情可望築底，以及各國提振內需、續推大型基礎建設，加上中國推動減產政策，中國看好，下半年鋼市景氣有望優於上半年。閱讀全文...

網家 Q1 轉虧給這個解釋 拚下半年優於上半年

國內大型電商平台網家 (8044-TW) 今 (15) 日公告第一季財報，稅後虧損 1.21 億元，每股虧損 0.96 元，再度轉虧，網家不諱言，在重要轉型過程中，營運面臨較艱難的逆勢挑戰，第一季合併營收 101.56 億元，年減 13.3%，單季營業損失 1.18 億元，隨著第三季起消費性電子產品買氣有望回穩，拚下半年優於上半年。閱讀全文...

台灣大與台灣之星合併案期望 Q4 完成 盼提升行政效率

台灣大 (3045-TW) 與台灣之星的合併案，持續在公平會審核當中，台灣大總經理林之晨今 (15) 日喊話，美國兩大電信公司合併案歷經 23 個月完成，而「台台併」目前已過 17 個月，期望政府行政效率提升，第四季底前可通過。閱讀全文...

房貸期數 297 個月再創新高 40 歲購屋人恐繳到退休

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去 (2022) 年第四季新增房貸貸款期數再創歷史新高的 297 個月，由過去幾年的房貸期數變化，2015 第四季 - 2018 第四季房貸期數呈現溫和增加，不過 2019 第四季 - 2022 第四季房貸期數呈現加速趨勢，顯示過去一段利率還在低檔期間，已經有越來越多人使用 30 年期房貸。閱讀全文...

