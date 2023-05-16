凱基看大選行情蓄勢待發 點名三大族群

凱基投顧今 (16) 日最新指出，距離 2024 總統大選僅不到 8 個月，歷年台股總會出現某種程度選前效應，看好今年大選行情有望發酵，點名三大族群當道，包括綠能、軍工 / 航太、生技等。

圖表：凱基投顧提供。

凱基投顧出具最新研究報告，統計過往 7 次總統大選前 6 個月台股表現，有 4 次報酬率為正，雖有 3 次報酬率為負，但當時外部環境主要是受全球股災影響，然台股的表現卻較同期間的亞洲新興市場抗跌，尤其隨時間逼近總統大選投票日，台股抗跌力道又更加明顯，期待今年應可重演類似現象。

凱基投顧統計發現，每次距離 2024 總統大選不到 8 個月，歷年台股總會出現某種程度選前效應，但主流類股不盡相同。

以 2008 年為例，由於當時總統選戰主打陸客觀光開放政策，帶動選前半年觀光股和百貨股分別大漲 65%、26%，遠優於當時台股的 - 6% 報酬率。

而 2016 年時在野黨提出生技產業聚落政見，支撐生技股選前半年大漲 20%，也遠優於當時台股的 - 14% 報酬率。

因此，凱基投顧看好今年政策面偏多的主流產業，包括綠能、軍工 / 航太和生技等三大族群。

凱基進一步說明，台股過去在總統大選前半年 3 次為負報酬率的情況為，2008 年的次貸海嘯、2011-2012 年的美債降評 / 歐債危機、2015-2016 年的中國匯改風暴，儘管全球發生股災，但伴隨總統大選投票日逼近，台股總會展現顯著抗跌力道，甚至出現逆轉現象。

以 2008 年次貸海嘯為例，選前半年台股累計報酬率為 - 6%，到選前 3 個月卻逆轉為 7% 的正報酬率。

若從基本面角度來看，儘管科技指標大廠近期頻頻下修財測，並釋出全年營收較去年普遍衰退的展望，但仍對下半年旺季效應寄予厚望，要留意，若下半年經濟逐步陷入衰退導致終端需求遭受打擊下，企業是否持續再調降財測。