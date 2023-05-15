鉑金需求預測今年會大幅攀升 缺額恐達100萬盎司

世界鉑金投資委員會 (WPIC) 指出，由於需求增加，尤其是來自工業部門，原本預計今年的鉑金短缺情形將比預期更嚴重。

該組織周一 (15 日) 表示，與 2022 年相比，今年全球鉑金需求將成長 28%，而供應量將同比減少 1%。

WPIC 報告指出，2023 年的鉑金短缺將約為 98.3 萬盎司，比 3 月的最新預測上修了 77%。

報告估計，工業需求、尤其是中國的化學和玻璃生產，可望達到歷史最高水平。隨著鉑金在觸媒轉化器中越來越普遍成為昂貴鈀金的替代品，汽車業的需求也持續強勁。

鉑金價格周一早盤約為每金衡盎司 1070 美元，4 月曾觸及 1130 美元的多年高點。

2023 年第 1 季，投資人大舉推升貴金屬價格。金條和金幣投資較去年同期增加了 71%。WPIC 報導，相當於 10.2 萬盎司的投資是 2021 年第 3 季以來的最高總額，主要得益於日本需求的再度強勁。

該組織 CEO 雷蒙 (Trevor Raymond) 在報告中指出，不確定的全球經濟環境、通膨利空和能源危機，為鉑金業提供了具有挑戰性的宏觀經濟背景，但貴金屬價值下跌的可能性很低。

他說，「重要的是，2023 年鉑金需求預計增加 28% 的核心驅動因素，是不太可能下跌的最主要原因。」

他強調，「其中包括汽車業中正在進行的鉑金取代鈀金，以及已經確定在中國會增加的玻璃和化學產能，這兩者都受到不斷增加的投資需求支持。」