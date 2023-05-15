綠茵生技大展蜜月行情 強漲逾4成站上90元

保健食品大廠綠茵生技 (6846-TW) 今 (15) 日以每股參考價 68 元上櫃，挾著海外市場成長動能，早盤最高衝上 99.4 元，勁揚 46%，午盤也有 40% 漲幅，大展蜜月行情。

綠茵生技 2022 年產品內銷營收占比 92.96%、外銷占 7.04%，其中外銷主要市場為中國及東南亞各國，自行研發完成的 6 支保健原料持續積極申請美國、日本、韓國等國家專利及相關認證。

綠茵生技完成自行研發的 6 項保健食品原料中，牛樟芝菌絲體和苦瓜胜肽專利定序 19 肽等 2 項產品取得美國 FDI 新膳食 NDI 認證，佔比達三分之一，同時有 2、3 項新品的研發已近完成階段。

公司指出，儘管去年受到疫情影響，但自製產品成長強勁，加上產值與利潤較高，未來將擴大自製產品營收比重，目標 3-5 年可從目前的 33% 提升至 50%。

綠茵生技可追溯至 1995 年從康普森貿易起家，專營代理進口國際知名保健食品原料，長年以來熟悉保健食品原料發展趨勢；2002 年成立鋒揚科技，切入保健食品配方設計、代工製造與輔導銷售。

2012 年成立母公司綠茵生技，整合集團資源，結合食品工業研究所、中研院及國內學術機構的研發能量技轉，研發生產具臺灣特色和多項國際專利的保健食品原料，落實串聯產業鏈上中下游的完整服務鏈。