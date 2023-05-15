〈台股盤前〉美股持續回檔影響 上漲力道有限

台股上周震盪拉回收低 15502.36 點、周 K 線翻黑，失守月、季線，周指數高低檔震盪達 333 點，法人表示，在台科技股財報普遍下修、美股持續回檔影響下，台股上漲力道仍有限。

台股上週五 (12 日) 守住 15500 點關卡，三大法人賣超 39.56 億元，內外資不同調，外資賣超 56.86 億元，投信買超 10.88 億元、自營商則買超 6.37 億元。

美股週五 (12 日) 表現方面，隨著經濟衰退和債務上限危機延續，四大指數全數盡墨，道瓊下跌 8.89 點，或 0.03%；那指跌 43.76 點，或 0.35%；標普小跌 6.54 點；費半也有 0.2% 跌幅。

市場消息方面，業界傳出，蘋果今年 iPhone 15 系列新機不受手機市況低迷影響，初期備貨量維持去年高檔水準，上看 9000 萬支，對台積電 3 奈米與 4 奈米晶片需求同步火熱。

鴻海繼硬體造車之後，近期組成上百人的軟體研發團隊，由董事長劉揚偉親自督軍，要將 AI 導入車用智能化領域，並規劃在 10 月 18 日年度科技日釋出類 ChatGPT 等車用智能軟體應用。

疫後生技股享受去年新冠疫情大爆發，產品熱銷帶動的業績、獲利高成長後，連鎖藥局 / 醫材、檢測股因去年基期太高，4 月起營收面臨大考驗，尤其是 5、6 月延伸至第三季的業績，已呈現「沒有不慘、只有更慘」的窘狀，股價恐怕進入大修正期。