〈台股盤後〉中小型股逢高遇亂流 櫃買指數跌近1%亞股最弱

台股今 (15) 日處在狹幅震盪格局，不過，大盤持續消化財報多空訊息，資金在不同的族群中快速輪動，航太、散熱和砷化鎵族群轉弱，轉由觀光族群接棒，終場加權指數下跌 27.31 點，跌幅 0.18%，收在 15475.05 點，成交量縮至 1891.28 億元，而櫃買指數跌幅更達 0.98%，在亞股中幾乎是最弱勢，反映中小股遭逢一波獲利了結，合計上市櫃下跌家數超過 1300 家。

日前強勢走揚的電子支付族群轉弱，智冠 (5478-TW) 跌半根停板左右，綠界科技 (6763-TW)、歐買尬 (3687-TW) 均跌逾 3%。

砷化鎵族群中，由於穩懋 (3105-TW) 亮燈跌停，全新 (2455-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、宏捷科 (8086-TW) 均跌 3% 之上。

IC 族群中，矽力 *-KY(6415-TW) 跌停，力智 (6719-TW) 跌半根停板，茂達 (6138、致新 (8081-TW)、來頡 (6799-TW) 跌 3% 之上。

散熱族群同步拉回，保銳 (8093-TW) 跌 7% 之上，雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 均跌逾半根停板，奇鋐 (3017-TW)、元山 (6275-TW) 和力致 (3483-TW) 跌 3% 之上。

軍工航太族群續遭壓抑，亞航 (2630-TW) 跌 6%，駐龍 (4572-TW) 跌近 4%，千附精密 (6829-TW)、長榮航太 (2645-TW)、寶一 (8222-TW) 和晟田 (4541-TW)、事欣科 (4916-TW) 跌 2% 之上，漢翔也遭壓在盤下。

資訊服務軟體族群資金獲利出場，宏碁資訊 (6811-TW) 跌超過 8%，虎門科技 (6791-TW)、智聯服務 (6751-TW) 均跌超過 7%，驊宏資 (6148-TW)、叡揚 (6752-TW)、資通 (2471-TW) 跌半根停板左右，倍力 (6874-TW)、華電網 (6163-TW)、邁達特 (6112-TW)、緯軟 (4953-TW)、凌群 (2453-TW)、偉康科技 (6865--TW) 等均等跌超過 3%。

不過，吃喝玩樂型的內需族群再度轉強，山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW) 和新天地 (8940-TW) 漲停，富野 (2736-TW)、好樂迪 (9943-TW)、易飛網 (2734-TW)、老爺知 (5704-TW)s 等均有 3% 上下漲幅。

統一投顧指出，台股第一季財報今日公告完畢，科技產業和消費性產品第一季獲利普遍低於預期，第二季展望又強度不足，使台股技術面 KD 高檔死亡交叉向下，且 MACD 柱狀體再度翻綠，技術面已轉弱，不排除有回測 3 月中和 4 月中回檔低點的 15300 左右點位的風險。