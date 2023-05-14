〈台股風向球〉美債上限歹戲拖棚中 個股走勢分道揚鑣

台股加權指數上周跌 123.71 點，為 3 周來首見跌逾百點，雖跌幅僅 0.79%，但法人指出，由於正值上市櫃公司財報和營收密集發布期，資金也快速挪移輪動，再度轉為關注基本面，本周市場關注美國債務上限歹戲拖棚，加上 5 月 17 日台期指結算，預料仍將呈現區間整理格局，但個股間展現的漲跌內容將分道揚鑣。

外資上周對上市櫃個股合計賣超達 146 億元，不過，投信則買超近 40 億元，呈現換股操作。

其中，外資賣超金額最大主要有台積電 47.6 億元，聯發科 28.5 億元，聯詠 20 億元，長榮、鴻海、啟碁和陽明均超過 10 億元。

而投信買超金額較大者集中在祥碩 4.4 億元，創意近 4 億元，廣達 2.6 億元，技嘉近 2 億元，穎崴、jpp-KY 和緯穎均逾 1 億元。

未來一周，市場關注美國主權違約風險升溫，美國兩黨將就提高舉債上限進行磋商，若再不提高，美國恐最快 6 月 1 日面臨災難性的債務違約，有分析師認為，此將讓美國經濟陷入深度衰退。

法人認為，其實即便外部風險在，加上不少大廠獲利表現疲軟，但不少中小股呈現「馬照跑、舞照跳」的美好行情，可觀察到，上周 5 檔個股漲幅超過 20%，更有超過 40 檔周漲逾 10%，顯示主力追捧題材股的力道並不快速縮手，惟提醒短線投資人，資金著墨明顯移轉狀況正在加劇。

不過，有內資表達不同看法，永豐投顧認為，美國債務上限歹戲拖棚，事實上，以 1940 年起美國設立債務上限開始，共調高債務上限 100 次，因此，預料兩黨終將達成協議並避免債務違約，此次鬧劇最終會過去，不妨趁利空，好好布局趨勢股。

另一方面，永豐投顧提到，據 Bloomberg 估算，上市公司四季度獲利年減分別為 45%、37%、15% 和 16%，也就是第一季就是今年獲利最差季度，考量第一季是消化庫存的季度，且為全年谷底，但產業消化庫存進度有別，選股更顯重要。