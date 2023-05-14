台股缺主流撐場 留意漲多調節賣壓個股翻黑

台股周線收黑，投信表示，近期台股缺乏題材，加上美國經濟前景不明朗，預料大盤將持續震盪，漲多族群面臨調節賣壓，週一 (15 日) 為台股財報日最後公告日，預料財報對個股影響將逐漸淡化。

大盤周線收黑，單周下跌 123.71 點，三大法人中，外資與自營商雙雙連續第四周調節台股，外資單周賣超 77.24 億元，自營商提款 26.04 億元，投信法人則是連續第三周回補 49.76 億元，三大法人合計賣超 53.53 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國升息步調接近尾聲，近期總經數據好壞參半，但整體財報公布結果優於預期，從通膨數據來看，過去一年聯準會透過升息控制通膨已有成效，目前扣除通膨的實質利率已轉正，接下來需觀察經濟景氣的走向。

孫傳恕認為，短期來看，經濟下行疑慮將使股市相對承壓，影響全球市場投資情緒，不過下半年隨著企業基本面好轉，股市預期將有望反轉向上。

安聯投信台股團隊表示，全球景氣在通膨及去化庫存壓力下，主力應用如消費性電子未見成長力道，原先市場寄望的伺服器市場成長性也因企業下修資本支出而成長趨緩，其中因生成式 AI 所掀起的新應用，成為近期受資金相對青睞的題材。

以產業面來說，安聯投信台股團隊認為，電子產業第 2 季營運落底態勢定調，但要注意下半年復甦力道平緩；就總經面來說，今年通膨與升息趨緩，目前總經風險可控，建議現階段回頭檢視營收獲利與財報展望。

安聯投信台股團隊表示，台股先前走勢與基本面脫鉤，但近期基本面與 EPS 與股價有連動，顯示市場在短期缺乏主流、處於週期下修最後一哩路、等待更多復甦等題材情況下，有助市場重新把目光重新回到基本面與投資價值。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲認為，第 2 季仍大致維持盤勢盤整格局，其中科技業部分，如果分析迄今已相繼釋出的法說訊息，整個復甦的方向還在，但復甦力道跟市場的預期有落差，比較平緩；但整體復甦方向還是往上，但復甦斜率沒有先前預期般高。

另外，MSCI 公布半年度權重調整，台股在全球新興市場指數與亞洲除日本指數遭到雙降，前者下降 0.17 個百分點至 14.66%，後者下調 0.19 個百分點至 16.59%，僅全球市場指數小幅上升 0.01 個百分點至 1.62%，最新權重將於 5 月 31 日收盤生效。

孫傳恕指出，MSCI5 月及 11 月的半年度調整考量因素較為全面，其影響相對大於 2 月、8 月的季度調整，MSCI 的權重升降除了納入基本面外，包括個股週轉率、公司市值及成長性等都是評估方向，本次半年度調整，台股整體權重調降的幅度輕微，預料對整體盤面影響不大，且近年觀察 MSCI 權重調整後的台股走勢，仍以當時的投資氛圍主導，但要留意新增、剔除成分股多少