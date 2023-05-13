台積電3奈米良率佳、鴻海Q1業外大虧、H1進出口年減雙位數 本周大事回顧

台積電談 3 奈米目前良率領先業界，本周鴻海召開法說會，首季認列夏普資產減損業外虧 200 億元，另外，受多重因素影響，上半年進出口年減近 15% 創金融海嘯後最大，以下為本周大事回顧：

台積電談競爭優勢 3 奈米良率領先業界

近期韓媒報導，三星第二代 3 奈米製程技術大躍進，效能比目前的 4 奈米製程快超過 20%，不過，台積電本周在技術論壇上表示，在行動和高效運算應用驅動下，3 奈米將實現快速且順暢的產能提升，良率很快可以跟 5 奈米一樣好，2 奈米量產時也會領先全世界。

鴻海認列夏普資產減損 Q1 業外虧 200 億元 不排除要求調整經營層

鴻海首季因認列轉投資夏普資產減損影響，導致業外大虧 201 億元，拖累獲利表現，對此，鴻海表示，已經以大股東身分行文夏普，要求提出重大虧損說明，及因應改善方案，如果有必要，會要求調整管理團隊。

四大逆風牽制 估上半年進出口年減近 15% 創金融海嘯後最大

通膨與升息壓力、中國復甦不如預期，加上產業鏈持續調庫存，4 月出口值 359.6 億美元、年減 13.3%，財政部統計處處長蔡美娜說，在四大逆風因素牽制下，根據主計總處預估，上半年出口將持續承壓，推估年減幅約 14.7%，恐創金融海嘯後、近 14 年來最大減幅。

金控配息總額創 9 年低 僅 4 家股息殖利率有 3% 外資抱走現金不到 300 億元

14 家金控股利政策全數出爐，由於去 (2022) 年獲利普遍衰退，讓各家金控股利大縮水，今年合計將發出 1205.95 億元現金股利，比起去年幾近腰斬，且創下 9 年新低；只剩 4 家金控現金殖利率有超過 3% 以上，而外資向來偏愛金控股，今年可以抱走的現金也只有不到 300 億元。

台塑四寶釋展望 南亞樂觀、台化下修 Q2 營收預估 台塑化看油價續弱勢

台塑四寶公布 4 月業績並釋出展望，對第二季展望各家看法不一，南亞看好庫存去化好轉，將帶動表現優於前季，不過台塑、台化則保守看待市況，台化更下調營收預估、將較第一季衰退，台塑化則認為油價將維持弱勢表現。

鴻海全年保守看業績估持平 毛利率維持去年水準

鴻海召開法說會表示，展望全年由於不確定因素還是很多、能見度仍不高，因此維持業績持平看法，但下修雲端網路產品展望，由成長降至持平。

宏碁陳俊聖：Q2 是 PC 轉捩點 今年返校、假期旺季仍可期

宏碁董事長陳俊聖表示，第一季 PC 市況已觸底，第二季將是產業轉捩點，業績可優於前一季，今年仍可期待返校、假期消費旺季來臨。

台積電董事會拍板 Q1 股利 季配息水準提升至 3 元

晶圓代工龍頭台積電 9 日召開董事會，拍板今年第一季現金股利，季配息金額由先前的 2.75 元提升至 3 元，預計 9 月 14 日除息。

中裕合併用藥一期臨床 9 月公布數據 最快明年下半年啟動授權

中裕舉行股東會表示，針對旗下兩種單株抗體 TMB-365 與 TMB-380 合併用藥治療愛滋病臨床試驗進度，董事長張念原表示，預計 9 月公布此一期臨床試驗數據，明年下半年公布二期臨床數據後啟動授權。