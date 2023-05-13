〈美股盤後〉債務上限危機、區域銀行擔憂縈繞 道瓊標普周線連二黑

投資人持續對經濟衰退和債務上限危機感到憂心忡忡，美國本月消費者信心有轉弱跡象，美股週五 (12 日) 悉數盡墨。一週來看，標普和道瓊分別累計下跌 0.30% 和 1.11%，寫下連續第二週虧損。

政經方面，美國總統拜登和國會領導人的債務上限會議，已經被推遲到下週舉行。美國財務部長葉倫指出，聯邦政府何時會用完現金來償還債務仍存在不確定性，最早可能會在 6 月 1 日耗盡，目前除了提高債務上限，沒有好的解決辦法。

葉倫透露，拜登政府正日以繼夜地工作，重點是確保國會確實提高債務上限，避免美債違約引發的經濟動盪。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週五釋出鷹派言論稱，若通膨沒有降溫，就業市場未顯現放緩跡象，聯準會可能需要進一步升息，並在一段時間內維持在較高水平。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則表示，通膨率過高，但至少目前正在下降當中，有跡象顯示聯準會可以透過升息避免引發經濟衰退。

美國總統拜登宣布提名聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 為聯準會副主席，接替布蘭納德 (Lael Brainard) ，布蘭納德在今年 2 月離職，轉任拜登的首席經濟顧問。傑佛森如果得到參議院的確認，他將成為有史以來第二位非裔美國人副主席，其貨幣政策立場偏鷹。

德國財政部長 Christian Lindner 週五表示，七大工業國集團 (G7) 的財金領導人討論透過降低對中國的過度依賴，以使全球供應鏈更具韌性的必要性。

週五 (12 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，公用事業、必需消費品和通訊服務領漲。非必需消費品、金融和資訊科技板塊收低 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 獨強。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.71%；Meta (META-US) 跌 0.84%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.81%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.37%。

道瓊成分股逾半收黑。Nike (NKE-US) 下跌 1.64%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.43%；Salesforce (CRM-US) 下跌 0.82%；IBM (IBM-US) 上漲 1.6%；寶僑 (PG-US) 上漲 1.02%。

費半成分股普遍疲弱。AMD (AMD-US) 下跌 1.89%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.83%；美光 (MU-US) 下跌 1.12%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.55%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.44%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.42%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.29%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.15%。

企業新聞

區域銀行 PacWest (PACW-US) 週五續跌 2.99% 至每股 4.55 美元，但 SPDR 標普地區性銀行 ETF (KRE-US) 收紅 0.64%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.38% 至每股 167.98 美元。特斯拉將在中國進行大規模召回，涉及中國製和進口的 110 萬 4622 輛電動車，型號包含 Model S、 Model X 、Model 3 和 Model Y，主因是設計可能增加長時間誤踩加速踏板的機率，增加安全疑慮。

特斯拉週五宣布上調美國 Model X/S/Y 全系車型售價。此外，馬斯克選擇美國國家廣播環球 (NBCUniversal) 廣告主管 Linda Yaccarino 為推特新執行長。

收購瑞典的薄膜太陽能電池技術公司 Evolar AB 後，太陽能公司 First Solar (FSLR-US) 週五暴漲 26%，創近 10 年來最佳單日表現，推動其他太陽能類股也走高。

有「華爾街狼王」稱號的知名維權投資人艾康 (Carl Icahn) 旗下公司 Icahn Enterprises (IEP-US) 大漲 11.85% 至每股 35.40 美元。該公司批准 5 億美元的庫藏股計畫，相當於其在公開市場上交易的近 27% 的股票，此舉自 1987 年以來首見。

經濟數據

美國 5 月密西根大學消費者信心指數初值為 57.7，預期 63，前值 63.5

華爾街分析

Spouting Rock Asset Management 首席策略師 Rhys Williams 認為：「銀行業的動盪可能會變得更糟，這意味著從現在起三個月後，人們對放貸的興趣會比現在更低，這對經濟來說是一個重要問題， 導致經濟成長放緩。」

Edmond de Rothschild 資產管理公司執行長 Marie Jacot-Cardoen 表示：「預計兩黨將達成協議，但記住，債務上限談判才剛剛開始。在達成協議之前，政治對抗可能會加劇，但我們相信會找到妥協方案。」

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