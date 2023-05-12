慧洋-KY董座估缺船看到2025年 營運漸入佳境

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長藍俊昇表示，由於環保法規因素，散裝市場還是缺船，更預估缺船狀況到 2025 年才會緩解，看下半年會比上半年好，明年比今年好。

藍俊昇說，兩大環保法規上路影響船速和週轉天數，再加上過去 3-5 年新造中小型船舶訂單偏低，樂觀看全球散裝運力缺口，強調慧洋擁有業界最多數量節能船隊，將可望受惠。

慧洋說明，散裝航運市場在 2 月下旬落底並持續回溫，3 月已開始重回獲利表現，累計前 4 月自結每股純益 0.21 元，5 月初雖受中國五一和日本黃金周假期影響，使 BDI 指數略回檔，但南美穀物開始進入收成出口旺季，可望活絡中小型船舶運輸需求，維持審慎樂觀態度。

而今年正式上路的船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大碳排環保法規，將加重市場老舊船舶淘汰壓力，因此，慧洋將營運重點放在提升船隊營運效率，董事會陸續通過 7 艘 40000 噸高規格 Handy 散裝貨輪，累計目前共有 17 艘新造船訂單，將依序於明後年起開始交船加入船隊營運。

在舊船汰弱上，慧洋今年起陸續公告處分 5 艘舊船，處分利益將依實際交船時程認列，有多艘船舶正在洽談中，推動集團船齡年輕化。

慧洋於股東常會中承認 2022 全年財務及營業報告書及盈餘分配案，每股純益 (EPS)14.16 元，連續兩年賺逾 1 個股本，並將配發現金股利 6.5 元，配發率近 50%。