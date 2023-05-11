國產Q1雙率雙升 純益季增25% EPS 0.72元

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (11) 日公告第一季財報，稅後純益 8.47 億元，季增 25.4%、年減 59.4%，每股純益 0.72 元，其中，代表本業的獲利指標毛利率及營益率，呈現雙率雙升。

國產第一季營收 50.3 億元，季減 12.8%、年增 3.7%；毛利率 22.7%，季增 1.9 個百分點、年增 3.5 個百分點；營業利益 9.14 億元，季減 4.7%、年增 37.3%；營益率 18.2%，季增 1.5 個百分點、年增 4.5 個百分點。

國產說明，受惠全台科技大廠動工、前瞻建設以及台商回流擴廠效益，帶動高端混凝土出貨，加上近年來科技管控，持續進行通路建廠策略顯現，均推升毛利率表現。

而國產今年持續擴大競爭規模，除了台中太平廠已經營運投產，台南仁德廠也預計下半年完工啟用，汐止二廠日前也正式動工建廠，藉此滿足指標客戶的高端混凝土需求。

此外，國產也佈局集團碳競爭力，不僅持續研發出已經獲內政部認證的綠混凝土，還有獲得英國標準協會 BSI 的碳足跡、碳盤查等國際認證、同時也與加拿大商 Carbon Cure 合作，不但響應政府成立「台灣碳權交易所」計畫，形成集團未來的碳競爭獲利優勢。