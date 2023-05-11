鮮活果汁-KY首季獲利成長 每股純益1.34元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (11) 日公布最新獲利，2023 年首季稅後純益 4544 萬元，季減 32.18%，年增 2.18%，每股純益 1.34 元。

鮮活果汁 - KY 在 2023 年第一季營收 8.25 億元，毛利率 27.25%，季減 0.09 個百分點，年增 0.67 個百分點，稅後純益 4544 萬元，季減 32.18%，年增 2.18%，每股純益 1.34 元。

鮮活果汁 - KY 主管指出，2023 年第一季中國手搖茶飲行業仍處逆風，在消費市場需求仍較弱下，使客戶對成本要求較高，而多數茶飲原料還未到產季，因此，原物料成本對公司有一定壓力，加上果粒類產品，自 2021 年起同業削價競爭激烈，致整體產品的平均銷售價格下降，鮮活在逆風環境下仍能保持營運表現正向，在於公司的規模和品牌價值，具有一定的議價能力，此外，公司採取按需採購，在原料低價位時進行適當備貨，得緩解原料成本上升所帶來的壓力。

鮮活果汁 - KY 表示，果粒類產品雖仍面臨市場價格競爭，惟隨著生活水準提升，健康消費觀念不斷增強，推升具新鮮概念的果汁類產品需求增加，鮮活積極布局果汁類系列產品，使其第一季銷售表現優於去年同期，占營收比重逐步攀升，來到 56.30%，有效緩解果粒類產品因價格下調所造成的影響。

鮮活果汁 - KY 在 2022 年全年營收爲 41.01 億元，毛利率爲 28.52%，年減 7.73%，稅後純益 4.03 億元，年減 43.09%，每股純益 11.92 元。擬配發每股 6.5 元現金股息。