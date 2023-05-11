李雲澤任中國金監總局首任黨委書記 市場怎麼看？

在中國四川擔任副省長五年後，「70 後」李雲澤重回金融體系，這次他被委以重任，擔任國家金融監督管理總局首任黨委書記。

中國銀保監會官網顯示，金監總局在周三（10 日）下午召開領導幹部會議，中央組織部宣布中央決定：李雲澤出任金監總局黨委書記。

周三 14 時 40 分左右，一輛中型巴士車駛入銀保監會，銀保監會主席郭樹清在門口迎接。截至 17 時 30 分，北京金融街 15 號南門的「中國銀行保險監督管理委員會」牌子尚未被摘除。

根據中國政府推動的國務院機構改革方案，在政府在銀保監會基礎上組建金監總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。同時，政府把將中國人民銀行（央行）對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、金融消費者保護職責劃入金監總局，也把證監會的投資者保護職責劃入金監總局，不再保留銀保監會。

由此，中國金融監管體制將形成「一行一局一會」結構：中國人民銀行、金監總局及中國證監會。

李雲澤在國有大型銀行工作 25 載 注重業務協同與改革

李雲澤在上任國家金監總局黨委書記前，是四川省政府副省長、黨組副書記，是外界所稱的各地「金融副省長」之一。從其履歷可以看出，李雲澤長年在銀行體系工作，在四川省副省長期間還負責組建四川省級銀行。

李雲澤 1970 年 9 月生，山東煙台人，2001 年 5 月加入中國共產黨，中國社會科學院研究生院國民經濟學專業畢業，經濟學博士。

李雲澤畢業後進入中國人民建設銀行天津和平支行氣象台路儲蓄所工作，李雲澤先後在建設銀行系統內工作了 23 年。

1996 年 3 月，中國人民建設銀行更名為中國建設銀行。2003 年 9 月，時年 33 歲的李雲澤就出任建設銀行天津分行總裁助理。

2004 年，建設銀行重組改制，由國有獨資商業銀行改制為國家控股股份制商業銀行。這段時間前後，李雲澤借調到建設銀行重組辦、管理機制改革推進辦公室工作。2016 年 7 月，李雲澤出任工商銀行副總裁，直至 2018 年 9 月，此後赴任四川省副省長。

李雲澤出線 市場怎麼看？

據《財經》報導，在多名金融業人士看來，對擁有多年銀行、地方政府等從業經驗的李雲澤來說，這是一個合適的安排。「近年來，頂層設計多次強調，要有效防範化解重大經濟金融風險，堅持標本兼治、遠近結合，牢牢守住不發生系統性風險底線。這其中，中央和地方的有效協作是化解風險、壓實責任的重中之重，這就需要既懂中央政策、又了解地方的人士來執掌金監總局。」一名行業資深人士表示。

該人士並表示，銀保監會第一任主席郭樹清有金融機構和地方政府、金融監管的工作經歷，李雲澤也有類似經歷，體現選人一致性，也說明脫胎於中國銀保監會的金監總局要承擔較大使命。

不過，據《彭博》報導，李雲澤出線可能讓市場觀察人士感到意外，他們原本預料證監會主席易會滿、中信集團前董事長朱鶴新脫穎而出的機率較高。

北京投資銀行香頌資本董事沈萌表示，這項人事命令出乎預料，但李雲澤確實與郭樹清、易會滿等官員關係深厚，市場接下來可能需要更多時間了解李雲澤是否會帶來一些金融監管新思路。