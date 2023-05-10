鉅亨美股雷達：市場關注通膨數據 Rivian上季營收優預期

美股重要看點：

市場關注即將公布的美國 4 月 CPI 數據。迪士尼 (DIS-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.501%。美股期貨週三 (10 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.13%，標普 500 期貨跌 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.02%。

投資人專注即將發布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 報告。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，CPI 數據將較 3 月上漲 0.4%，同比上漲 5%。

紐約 Fed 行長威廉斯周二 (9 日) 表示，如果通膨壓力沒有緩解，利率可能會繼續走高。他在書面致詞中指出，「我們還沒有說我們已經結束升息。」

傳奇投資人朱肯米勒 (Stan Druckenmiller) 表示，美國經濟正在衰退邊緣，他認為將出現失業率飆破 5%、企業破產案例升高的「硬著陸」情景。他定義的硬著陸情境為：失業率飆破 5%，企業獲利暴減至少 20%，且破產案例增加。

展望前景，朱肯米勒認為未來幾年將有「難以置信的機會」，現在產業分散度很高，建議投資人保有資金，等到機會展露再投入。若美國經濟脫離衰退，朱肯米勒看好銅礦、房地產業、生技公司、人工智慧 (AI) 產業能大幅受益。

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 表示，隨著投資人意識到經濟將走向衰退，或美聯準會 (Fed) 將在更長時間內維持高利率，美股將會進一步下跌。

Wilson 說道：「我們相信股市還在期待兩全其美，即降息和持續經濟成長。相反地，我們相信冰與火故事的另一種篇章，即使經濟增長放緩走向衰退，Fed 也繼續緊縮政策。而這對股市來說將是一個艱難的環境。」

Wilson 預測，自 2008 年以來最嚴重的獲利衰退可能會在今年襲來，可能會使美股下跌約 26%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

Rivian(RIVN-US) 公布上季業績優於預期，並重申全年產量目標不變，消息帶動周二 (9 日) 盤後股價勁揚逾 5%。

財報指出，Rivian 第一季營收達 6.61 億美元，遠優於去年同期的 9500 萬美元，以及 Refinitiv 預期的 6.521 億美元；淨損自去年同期的 15.9 億美元或每股 1.77 美元，收斂至 13.5 億美元或每股 1.45 美元。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 周三 (10 日) 發表美國大改款 Ranger 中型皮卡，其中包括一款全新的 Raptor 性能車型。

加入起價 56960 美元的 Raptor 車型，是福特增加高利潤車型以提高其獲利目標之一，因為該公司向投入數十億美元開發電動車。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Under Armour(UAA-US) 上季獲利優於華爾街預期，但全年財測不如預期，顯示高通膨持續傷害消費需求，而且大打折扣正在侵蝕利潤，這可能反映接下來幾周，其他陸續公布財報的零售業者身處的困境。

Under Armour(UA) 周二 (9 日) 公布 2023 會計年度第 4 季 (3 月 31 日止) 財報，營收成長 7.5% 至 14 億美元，優於華爾街預期 13.6 億美元。調整後 EPS 為 18 美分，也優於市場預估的 15 美分。