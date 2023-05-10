華安醫學6月中旬轉上市 糖尿病足潰瘍三期試驗有望明年Q4公布數據

華安醫學 (6657-TW) 預計 6 月中旬轉上市，目前旗下有三項新藥開發案，其中進最快的是糖尿病足部潰瘍凝膠，已經在美國啟動三期臨床試驗，預計一年內可以完成收案，目標明年第四季公布臨床數據。

華安主要從事各類小分子藥物開發，應用包含傷口照護、新陳代謝疾病、發炎性疾病、神經退化性疾病與其他醫學治療領域等，利用活化細胞能量的特性，發展可行的疾病治療藥物，開發可適用在各種不同適應症的新藥項目。

華安目前有三大新藥開發，糖尿病足部潰瘍凝膠及防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗，其中，糖尿病足部潰瘍凝膠也已進入三期臨床，預計一年內可以收案 230 人，需要觀察 16-20 周，目標明年第四季解盲。

另外，治療巴金森氏症新藥及遺傳性表皮鬆解性水皰症 (泡泡龍) 外用軟膏，正在進行人體臨床試驗 (IND) 送件前評估及資料準備，並積極與全球各地不同屬性的生技醫藥廠商洽談新藥項目授權開發。

華安研發基礎是採用自行開發的 ENERGI 小分子嘌呤類化合物作為主體的多功能藥物開發平台，以 ENERGI 經生物代謝後，活化細胞能量調節之關鍵酵素 AMPK 為手段，以增加細胞能量 (ATP) 促進人體自癒 (self-healing) 功能，並藉此作為開發基礎，利用前述活化細胞能量之特性，發展可行之疾病治療藥物為目的，開發可適用於各種不同適應症的新藥項目。