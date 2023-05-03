懷特乳癌癌因性疲憊症新藥臨床結果正向 將發表國際年會

懷特 (4108-TW) 旗下治療乳癌的癌因性疲憊症新藥，已與五家醫院完成臨床試驗，其結果顯示有助病患預防和減緩癌疲憊，此臨床成果也將發表在 2023 年美國臨床腫瘤學會年會 (ASCO)。

懷特與國內五家大型醫院合作，包括林口長庚、台北長庚、基隆長庚、高雄長庚、義大癌治療醫院，針對平均 44 歲的停經前乳癌女性，在手術後的輔助性化療階段，合併使用抗「癌因性疲憊症」藥物。

此臨床試驗執行三年半，結果顯示，該新藥有助於預防和減緩癌疲憊，降低治療對生活品質的影響，此外，患者全數如期完成化療並順利完成療程，也讓患者減少對於後續復發風險。

懷特表示，此臨床成果已獲 2023 年美國臨床腫瘤學會年會 (ASCO) 接受，計畫總主持人、義大癌治療醫院副院長饒坤銘將於 6 月前往大會現場進行發表。

根據 2020 年國民健康署癌症登記資料顯示，乳癌新增 1.5 萬人，平均每 36 分鐘新增一名患者。饒坤銘指出，乳癌愈早發現和治療，存活率愈高，根據統計，乳癌一期 5 年存活率逼近 100%、二期達 95%、三期也有近 8 成。

懷特補充，若沒有如期完成療程，療效也容易受到影響；根據台灣癌症安寧緩和醫學會統計，高達 92% 台灣癌症病患有「癌因性疲憊」，超越睡眠困難、疼痛、食慾不振、憂鬱成為最困擾的症狀，也讓不少醫師認為相當棘手，因為癌友可能愈睡愈累，想運動卻力不從心，最終因體力不堪負荷，降低治療意願甚至延後治療，導致疾病復發、惡化。