智擎胰臟癌新藥一線用藥有望明年上市 全球銷量將成長2倍

智擎 (4162-TW) 旗下胰臟癌新藥安能得 (ONIVYDE) 一線用藥三期臨床試驗去年底完成，若送件審查一切順利，有機會明年上市銷售，以目前已上市的二線用藥全球營收 3 億美元推算，未來全球營收有望成長 1.5-2 倍。

外界推測，一線用藥啟動銷售後，目前二線用藥銷售可能會遭到排擠，對此，智擎回應，安能得除了是二線用藥外，也可以使用在後線治療，理論上一線用藥病患較多，且使用一線用藥後只有少數病患會用二線用藥，且可以補上二線用藥的業績。

根據外資報告顯示，安能得一線用藥上市後，全球營收貢獻將上看 6-10 億美元，智擎則提到，公司穩健保守估計，一線用藥營收約比二線用藥成長 1.5-2 倍。

胰臟癌新藥安能得銷售表現上，智擎坦言，由於匯損導致權利金收入下滑，儘管美國、歐洲、日本銷售量成長強勁，但仍難以彌補匯損缺口，此外，受到各國財政、保險制度影響，也產生量增價跌的情況。

中國市場銷售方面，智擎表示，目前中國營收比重還不到 1%，推估原因除了藥品上市到發酵至少需要 3-5 年外，醫生還處於試用階段、自費市場尚未完全開拓，預期今年醫生熟悉藥品後，營收貢獻有望逐步放大。

智擎第一季營收 1.68 億元，季增 6.3%、年減 3.4%；毛利率 91.9%，季減 0.4 個百分點、年減 1.4 個百分點；營益率 48.2%，季增 16.9 個百分點、年減 18.8 個百分點；稅後純益 8138 萬元，季增 51.8%、年減 16.1%，每股純益 0.57 元。