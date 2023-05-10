台股開低走低失守月、季線 三大法人賣超74.08億元

台股開低走低失守月、季線 三大法人賣超74.08億元(圖:REUTERS/TPG)
台股開低走低失守月、季線 三大法人賣超74.08億元(圖:REUTERS/TPG)

台股今 (10) 日在電子股疲弱下，盤中下挫逾百點，雖然尾盤跌點收斂，終場仍下跌 85.94 點或 0.55%，收 15641.76 點，但仍失守月、季線，成交量為 1966.64 億元，三大法人合計賣超 74.08 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉賣，賣超 58.12 億元；投信買超 12.63 億元，為連 10 買；自營商賣超 28.6 億元。三大法人合計賣超 74.08 億元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.46%

$13,546

原投組報酬率

+29.86%

$12,986

投組標的成分

  • 40%

    ﻿建碁

    3046

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    迅杰

    6243

  • 10%

    立積

    4968

  • 10%

    永豐滬深300紅利指數基金-美元類型

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞