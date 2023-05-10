台股開低走低失守月、季線 三大法人賣超74.08億元

台股今 (10) 日在電子股疲弱下，盤中下挫逾百點，雖然尾盤跌點收斂，終場仍下跌 85.94 點或 0.55%，收 15641.76 點，但仍失守月、季線，成交量為 1966.64 億元，三大法人合計賣超 74.08 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉賣，賣超 58.12 億元；投信買超 12.63 億元，為連 10 買；自營商賣超 28.6 億元。三大法人合計賣超 74.08 億元。