台股開低走低失守月、季線 三大法人賣超74.08億元

台股今 (10) 日在電子股疲弱下，盤中下挫逾百點，雖然尾盤跌點收斂，終場仍下跌 85.94 點或 0.55%，收 15641.76 點，但仍失守月、季線，成交量為 1966.64 億元，三大法人合計賣超 74.08 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉賣，賣超 58.12 億元；投信買超 12.63 億元，為連 10 買；自營商賣超 28.6 億元。三大法人合計賣超 74.08 億元。
台股今 (10) 日在電子股疲弱下，盤中下挫逾百點，雖然尾盤跌點收斂，終場仍下跌 85.94 點或 0.55%，收 15641.76 點，但仍失守月、季線，成交量為 1966.64 億元，三大法人合計賣超 74.08 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉賣，賣超 58.12 億元；投信買超 12.63 億元，為連 10 買；自營商賣超 28.6 億元。三大法人合計賣超 74.08 億元。
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.46%
$13,546
原投組報酬率
+29.86%
$12,986
投組標的成分
40%
3046
20%
8222
20%
6243
10%
4968
10%