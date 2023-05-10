〈台股盤前要聞〉台積電季配息增至3元、金控配息總額創9年低 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電董事會拍板今年第一季季配息，由先前的 2.75 元提升至 3 元，全年可望有至少 12 元水準；台塑四寶釋出最新展望，南亞樂觀看待，台化則下修第二季營收預估。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

台積電董事會拍板 Q1 股利 季配息水準提升至 3 元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (9) 日召開董事會，拍板今年第一季現金股利，季配息金額由先前的 2.75 元提升至 3 元，預計 9 月 14 日除息。閱讀全文...

金控配息總額創 9 年低 僅 4 家股息殖利率有 3% 外資抱走現金不到 300 億元

14 家金控股利政策全數出爐，由於去 (2022) 年獲利普遍衰退，讓各家金控股利大縮水，今年合計將發出 1205.95 億元現金股利，比起去年幾近腰斬，且創下 9 年新低；只剩 4 家金控現金殖利率有超過 3% 以上，而外資向來偏愛金控股，今年可以抱走的現金也只有不到 300 億元。閱讀全文...

台塑四寶釋展望 南亞樂觀、台化下修 Q2 營收預估 台塑化看油價續弱勢

台塑四寶昨 (9) 日公布 4 月業績並釋出展望，對第二季展望各家看法不一，南亞看好庫存去化好轉，將帶動表現優於前季，不過台塑、台化則保守看待市況，台化更下調營收預估、將較第一季衰退，台塑化則認為油價將維持弱勢表現。閱讀全文...

鴻海結盟英飛凌在台設系統應用中心 聚焦電動車、SiC 技術開發

鴻海 (2317-TW) 昨 (9) 日宣佈，與車用半導體大廠英飛凌簽訂合作備忘錄，長期合作發展電動車應用，除了碳化矽 (SiC ) 技術在電動車大功率應用的導入，並計畫在台灣共同設立系統應用中心，預計今年落成啟用，進一步擴大合作。閱讀全文...

玉山金獲利大躍進 Q1 獲利創單季新高 前 4 月稅後純益年增 56%

玉山金控 (2884-TW) 昨 (9) 日召開法人說明會，公布 2023 年第 1 季金控、銀行獲利均創單季歷史新高。累計前 4 月稅後獲利 75.9 億元，年增 56.1%，創歷年同期獲利最高紀錄。閱讀全文...

聯詠 Q2 營收季增逾 2 成 Q3 需求有機會再往上

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 昨 (9) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，現階段客戶與自身庫存已趨近正常水位，第二季在三大產品線全面成長下，營收估達 295-305 億元，季增逾 2 成，並預期第三季需求還有機會向上。閱讀全文...

央行證實 美元占外匯存底比重超過 8 成

中央銀行昨 (9) 日指出，國人對外貿易和投資使用的幣別以美元為主，占比超過 80%，因此，為支應國內匯市流動性，央行外匯存底幣別組合比率，反映國人外幣使用需求。閱讀全文...

王品 Q1 首見單季賺逾半個股本 逼近去年全年獲利

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 昨 (9) 日公布第一季財報，稅後純益 3.74 億元，年增 203.21%，每股純益 (EPS)5.01 元，不僅首見一季賺逾半個股本，更已接近去年全年獲利 3.87 億元。閱讀全文...