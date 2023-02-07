〈焦點股〉光隆成衣業務成長動能強 股價放量突破平台整理區

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在 2023 年成衣業務將成為營運成長引擎，今 (7) 日股價放量逆勢上漲，盤中走高逾 1.7%，股價突破近兩個月來平台整理區，股價以短期均線糾結的 52 元爲支撐，將向上挑戰季線 55.32 元。

光隆在 2022 年成衣出貨量大爆發挹注下，營收重返百億元，達 102.95 億元，年增 27.72%，今年在新設印尼成衣新產區及新客戶加入下，將保持本業獲利水準持續向上，優於去年。

光隆今年將持續專注成衣發展，將引進 4-5 個新品牌客戶，估計可帶來 1000 萬美元新單挹注，產能布局方面將採更積極行動，現有越南產區將投入 450 萬美元擴建新廠，新增自有產線 20 條，計劃第三季投產。

光隆也於上月董事會通過印尼投資案，增設成衣全球第二產區，全案採 4 期程開發，最大產線規模可達 60-65 條，第一期擬先投入 300 萬美元，新建 6 至 10 條新產線，最快第四季投產，估至今年底自有產線規模可擴增至 94-98 條。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。