光隆去年營收重返百億元年增27% 今年再擴充海外成衣產線

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收，在 2022 年成衣出貨量大爆發挹注下，營收重返百億元，達 102.95 億元，年增 27.72%，今年在新設印尼成衣新產區及新客戶加入下，將保持本業獲利水準持續向上，優於去年。

光隆 2022 年 12 月營收爲 4.8 億元，月減 36.28%，年減 29.53%，第四季營收 21.42 億元，季減 33.27%，年減 1.66%，全年營收達 102.95 億元，年增 27.72%。

光隆主管指出，近年致力於高毛利成衣事業發展，適逢去年戶外機能服巿場回溫，大啖商機，出貨量爆增，成衣部門全年營收 58 億元，再創新高，年增高達 57.3%，成衣占比也由 46% 躍升至 56%，首度跨越過半，成功轉型為成衣企業，也帶動毛利率與營益率提升。

展望今年，光隆將持續專注成衣發展，將引進 4-5 個新品牌客戶，估計可帶來 1000 萬美元新單挹注，產能布局方面將採更積極行動，現有越南產區將投入 450 萬美元擴建新廠，新增自有產線 20 條，計劃第三季投產。

光隆也於上月董事會通過印尼投資案，增設成衣全球第二產區，全案採 4 期程開發，最大產線規模可達 60-65 條，第一期擬先投入 300 萬美元，新建 6 至 10 條新產線，最快第四季投產，估至今年底自有產線規模可擴增至 94-98 條。

另外，光隆將繼續進行事業結構的再優化，將汰除非核心且低利潤的貿易部門業務，去蕪存菁，專注於製造本業的發展，重塑以成衣為主、羽絨原料與家紡為輔的最佳獲利營運，成衣占比將更進一步提升，本業獲利水準可持續向上，並優於去年。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。