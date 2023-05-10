台積電4月營收1479億元 月增1.7% 累計6565億元轉衰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 4 月營收 1479 億元，較上月微幅成長 1.7%，年減 14.3%；前 4 月累計營收 6565.33 億元，年減 1.1%。

受到客戶進一步調整庫存影響，台積電預估第二季營收為 152-160 億美元，中間值估約季減 6.7%，以 1 美元兌換新台幣 30.4 元計算，營收估達 4620.8-4864 億元，相當於季減 4.37-9.15%，毛利率估 52-54%，營益率 39.5-41.5%，雙率均較第一季下滑。

台積電指出，由於終端市場對智慧型手機與 PC 需求持續疲弱，預期 7/6 奈米產能利用率將緩步回溫，第二季營運受客戶進一步去化庫存影響，但下半年在客戶推出新品驅動下，營收將較上半年強勁成長。

儘管客戶持續調整庫存，但近期傳出，台積電雖面臨十大客戶砍單風雨，產能利用率恐因此驟降，但隨著下半年景氣需求可望回升，台積電下半年或 2024 年將針對個別製程與客戶回補貢獻度，再調漲價格。

台積電北美技術論壇日前已落幕，11 日起台灣、歐洲、中國與日本場次也將陸續召開，市場聚焦先進製程、先進封裝等最新進度。

