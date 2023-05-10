美國債務危機！美國是否會違約導致市場動盪？盤點最新消息帶你一次看懂！

一、上週盤勢與本週大事：FOMC 利率決議

上週跟大家提到 FOMC 會議及後市看法，基本上定調相同，基準利率上調 5.00-5.25% 區間，立場偏鴿派但仍保留開放選擇，將持續關注未來的 CPI 與 PCE、就業市場及市場流動性等數據。

從各種跡象透露美國進入實質景氣衰退的可能大增，尚未看過的讀者建議回顧前篇文章。而延續上週，FRC 雖然很迅速在 5/1 被 J.P. Morgan 併購，原本以為炸彈拆除了，殊不知週二中小銀行相繼重挫，市場擔憂升息對諸多中小銀行影響加劇，信貸緊縮與市場信心的不足，恐引發更多中小銀行流動性疑慮的骨牌效應，同時也要注意美國商用不動產的貸款融資壓力，整體風險仍偏高，不可不慎。

本週的關注焦點為 CPI 數據與消費者信心指數，以及市場流動性及兩黨對提高債務上限議題的後續發展：

二、何謂美國債務上限：美國特色的國會政治，限制政府舉債的最高額度

當政府支出大於稅收，稱為財政赤字 (Deficit)，而有赤字時財政部通常會發債來彌補，債務上限 (Debt Ceiling，or Debt Limit) 則是美國國會為聯邦政府設定的舉債最高額度。為避免政府過度借款、超過預算或債務違約所訂定之法令。當觸及舉債上限時，代表美國財政部的借款授權已用盡，除非提高債務的上限金額，否則政府無法再舉債。

目前國會核准的總借款上限為 31.4 兆美元，當政府的舉債達上限，且可以支應的政府現金與非常規措施都使用完畢後，截止日成為 X-date。根據 5/1 財政部長 Janet Yellen 發給國會的信中表示，這個 X-date 最快 6/1 就會到來，並指出若國外不解決債務的上限問題，恐引發經濟危機。因為當債務已達上限，也沒任何方法或現金可以支應每日的貸款利息軍人或政府官員的薪資等，將導致政府債務違約、公家機關的停擺、社會保障和醫療福利暫緩等，也就是俗稱的政府關門。

三、債務上限歷史：多發生在政黨立場對立，舉債上限成雙方談判籌碼

當今美國政府的組成，總統拜登來自民主黨，參議院多數黨為共和黨、眾議院多數黨亦為共和黨。雖然很難肯定地說執政黨與國會多數黨不同時，必然會有很大地衝突，但若從近幾次美國政府關門的原因與當時的政黨勢力做個比對，幾次與預算有關所導致的停擺，大致上與政黨立場不同有關係

事實上美國債務上限的機制，是在 1917 年第一次世界大戰，為了戰爭發行債券需求，美國改變過往發行債券就要經過審查的模式，轉而採取債務總額控管的形式，給予財政部更高的自主權。隨著戰爭落幕，債務上限的機制卻沒有跟著落日，演變至今成了兩黨互相抗衡的一個工具。

四、本次債務上限危機：引發短期債務延遲償還擔憂

一般來說，觸及債務上限不代表會馬上引發債務違約問題，財政部仍有一些方法來拖延時間，包含部分政府機關關門、延遲社會保險支付等，或者動用財政部存在 TGA (The Treasury General Account) 的帳戶現金，另外也可以鑄造白金紀念幣，收取鑄幣稅。

從 TGA 帳戶可以發現，財政部的現金存款已經快見底，若無法順利提高債務上限，可能將帳戶餘額用罄，同時也造成市場上釋出更多的流動性，雖然 TGA 釋出的流動性可以藉由聯準會的逆回購將資金移出，但可能抵銷部分 FED 縮表的效果。

另方面，有鑒於債務上限所導致的短期公債本金償還延遲或違約疑慮，觀察美國五年期 CDS 迅速地攀升，同時向來被視為最安全的三個月期國庫券殖利率也飆破 5.26%，反應市場對於債務上限的擔憂，並拋售短期的公債。

雖然根據過往經驗，美國政府不會違約，但非常有可能再次將危機拖到最後一刻，雙方才願意妥協。另外 5/3 眾議院院長 Kevin McCarthy 提議將債務上限提高 1.5 兆美元，同時要求限制聯邦支出，估計這個月政府與國會將針對債務上限議題展開激烈討論。

五、債務上限對市場的影響：參考歷史股市影響不大

那麼債務上限的問題是否會導致經濟危機或者美元信用破產呢？依照過往經驗以及美國的政治制度，不太容易演變成不可收拾的殘局，但短期可能提供金融市場一個修正的合理理由。

近期的美元指數，在去年九月底達到頂峰後開始反轉向下，由於許多機構都有美元計價的債務，加上景氣衰退的疑慮，美元拋售壓力與資金向外流動，使得美元近期表現相對弱勢。

另外，事實上債務上限對市場的衝擊，可能沒有想像地大。從過往發生債務上限的危機中，發現即便再次發生政府關門，對於 S&P 500 的衝擊很有限。即便短期內可能避險情緒升高，然而投資人其實也不用過度擔憂，隨著市場情緒而亂了投資章法。

六、分析與週策略：逢高減碼，盤勢區間震盪

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

七、觀點彙整與總結：關注後續發展，債務上限議題可能影響有限

整體而言，債務上限已經是經常性發生的問題，雖然在當今的經濟環境裡增添了一個變數，但正好給予市場修正的機會，通常都能順利落幕，不需要過度恐慌。又升息循環即將結束，雖然聯準會給予今年不會降息的預期，然而市場認為今年的景氣衰退機率非常高，再加上利空消息的接連出現，展望今年降息的可能性大增。

總之，本週依然建議投資人謹慎操作，隨著財報的陸續出爐，市場忽冷忽熱，可能尚未有明確訊息透露景氣復甦跡象。大盤可能持續在大型箱型震盪，保留現金等待時機，也未嘗不是一個好方法！

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