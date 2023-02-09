和勤精機1月營收腰斬 兩大因素加持估今年營收逐季走揚

沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 受春節假期整體供應鏈停工的不利因素影響之下，預估 1 月及 2 月營收都受到影響，和勤精機今 (9) 日公布 1 月營收 1.25 億元，月減 39.35%，年減 54.01%，預估首季將爲全年最淡的一季，在中國大陸因解封刺激車市升溫，今年營收有望逐季走揚。

和勤主管指出，部分客戶的開工日延後，2 月初仍會受節後假期影響，但首周過後春節與疫情的干擾將逐漸淡化，其中硬碟（HDD）零件預期第二季將恢復正常出貨，營收可望逐季走揚。

和勤 1 月兩大業務的營收分別為，汽車零件占 9847 萬元，占比 77.51%；硬碟機構件（VCM Plate）2452 萬元，占比 19.59%。和勤指出，中國廠區的員工返崗率近 100%，在中國大陸疫情趨緩、企業陸續開工之下，和勤汽車零件業務也逐步回到正常出貨水準。

和勤在中國車廠下游客戶涵蓋中國各大合資品牌車廠，尤其近年與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，爭取更多零件品項訂單，將受惠中國車市復甦。

此外，和勤積極開發新能源車零件，除了供應美系電動車大廠高壓開關平台件外，也供應門鎖、座椅等零件給各大車廠，今年也將增加新能源車發動機的定子、轉子零件，新能源車零件的營收貢獻將持續拉高。