達麗董事長謝志長：在台土地庫存可供6年推案 總銷近900億元

達麗建設 (6177-TW) 董事長謝志長今 (12) 日在法說會中指出，達麗建設在台現有的土地庫存量可供 2023 年到 2028 年的推案銷售無虞，而且預估這些供未來 6 年地產推案總銷金額將逼近 900 億元。

同時，面對目前台灣營建市場缺工及缺料的影響，謝志長也強，2023 年要入帳的建案由於發包時間早而且經濟規模也夠大，所以都在預期當中，當初在銷售時也遇到房市景氣好，價格也已根據市況上調，因此明 (2023) 年入帳建案的毛利和純益都不會受到這些因素的影響。

全台房市自今年下半年起大幅降溫，面對明年房市，謝志長表示，此一錯綜複雜的市況，絕對是以個案表現為主，現在消費者已經被教育的很好，對保值、交通會很在意，換屋型的族群永遠都存在。但明年經濟成長率下修，房市應該會有所震盪。

達麗建設 2022 年前三季營收 83.67 億元，毛利率 27.7%，稅後純益 13.22 億元，年增 86.88%，每股純益達 3.41 元；負債比爲 79.32%。

謝志長說，公司在這兩年來一直在調整經營及業務步伐，朝公辦都更及聯開案領域前進。同時，公辦都更案等會有要求公司的負債比，因此要積極降低負債比，希望能控制 80% 以下，以盡快還掉銀行借款，也會考慮調整股利政策，未來將會偏向以現金股利為主。