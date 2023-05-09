〈鴻海結盟英飛凌〉在台設立系統應用中心 聚焦電動車、SiC技術開發

鴻海 (2317-TW) 今 (9) 日宣佈，與車用半導體大廠英飛凌簽訂合作備忘錄，長期合作發展電動車應用，除了碳化矽 (SiC ) 技術在電動車大功率應用的導入，並計畫在台灣共同設立系統應用中心，預計今年落成啟用，進一步擴大合作。

鴻海表示，雙方聚焦碳化矽 (SiC) 技術在電動車大功率應用的導入，像是牽引逆變器 (traction inverters)、車載充電器 (Onboard Chargers, OBC) 以及直流轉換器 (DC-DC converters) 等。

至於共同設立的系統應用中心，鴻海說明，將針對汽車應用進行最佳化，包括智慧座艙應用、先進輔助駕駛以及自動駕駛應用。同時，也在電池管理系統 (Battery Management Systems, BMS)、牽引逆變器等電動車應用進行合作。

此次雙方合作產品範圍涵蓋了英飛凌廣泛的車用產品組合，包括感測器、微控制器、功率半導體、特定應用高效能記憶體、人機介面 (HMI) 以及安全解決方案等。

鴻海集團電動車策略長關潤表示，有信心利用這次的合作，共同打造電動車的最佳化架構、產品性能、成本競爭力以及高度的系統整合，為客戶提供最具競爭力的電動車解決方案。

鴻海表示，英飛凌運用對於車用系統專業知識、車用技術以及碳化矽產品資源，結合鴻海在電子設計及製造領域的專業優勢以及在系統層級整合的能力，共同打造性能更出色、效率更高的解決方案。