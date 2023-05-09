泰山擬入主街口4成股權 詹景超：商業判斷 街口絕對是好投資

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權爭奪仍周旋中、對泰山宣布以 36 億元價格投資電街口金融科技 40.39% 股權案，遭龍邦痛批掏空，泰山董事長詹景超今 (9) 日親上火線說明投資緣由，強調這是商業判斷，街口絕對是好的投資標的。

詹景超指出，泰山的跨業進行投資並非首例，多年前從製造業跨足零售業，投資福客多便利商店，當時也不知道是否會成功，但最後與全家 (5903-TW) 合併，日前處分全家股權，享受到獲利果實，證明當初的商業判斷是很有價值的。

詹景超指出，近幾年全家的現金殖利率只剩下 2%，為了 5 萬名股東權益，要尋找下一個投資機會，才決定入股街口。

詹景超強調，台灣早晚會走到無現金社會，而街口支付擁有 600 萬用戶、30 萬個配合商家據點，且使用者年齡層落在 20~30 歲，與泰山瞄準客群一致，未來 10 年沒有布局到數位通路上，營收表現堪慮。

對於龍邦指控投資街口案程序不合法，泰山委任律師陳錦旋則表示，4 月 20 日當天的審計委員會不是流會或散會，因此 5 月 5 日的董事會，是當時沒有開完的延會，雖然重大議案若沒有審計委員會二分之一以上成員之同意，就要到董事會三分之二以上董事同意才算。

但泰山前獨立董事杜英達已經辭職， 泰山審計委員會成員只有二人，陳錦旋強調，即便只有獨立董事李明輝一人，也算是二分之一以上，因此董事會只要普通決議就可以通過投資案。