泰山：無懼龍邦干擾 加速執行14億元更新生產線計劃

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權爭奪仍未罷休，龍邦等 7 名股東將召集 2023 年第二次股東臨時會，主要議程在於進行董事全面改選，泰山則發表聲明指出，加速執行斥資 14 億元，改善生產線與食品廠擴建計劃，同時預計在 7 月起拿下馬祖酒廠產品在台灣 3 年總經銷權。

泰山聲明指出，泰山執行多項重大投資案，雖遭龍邦市場派無理抵制，但經營團隊仍專注本業，將加速執行斥資 14 億元，改善生產線與食品廠擴建計劃，包含新點心生產線暨綜合大樓、現代化倉儲及自動包裝線等。完工後將以更優異的品質，回饋消費者長期支持，並持續擦亮逾七十年的金字招牌，堅持做消費者「尚實在ㄟ靠山」。

泰山強調，面對市場派的惡意干擾，仍專注本業經營，亦努力拓展其他業務範疇，繼去年取得馬祖酒廠大陸代理權之後，今年 2 月再經公開評選，成為馬祖酒廠台灣地區 3 年的總經銷，生效日期預估為 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，得標預算金額為 15.89 億元，期盼各股東可以擦亮雙眼，明辨是非，共同爲守護泰山企業而努力。

對於龍邦等 7 名泰山股東公司法第 173 條之 1 修正案即市場所謂「大同條款」將自行召集 2023 年第二次股東臨時會，主要議程在於進行董事改選，泰山指出，臺灣證券交易所股份有限公司 4 月 7 日下午 17 時 48 分以寄發電子郵件方式，要求泰山於 10 日上午 7 時發布泰山企業 112 年第 2 次股東臨時會之重大訊息，電子郵件雖檢附龍邦提出「符合公司法第 173-1 條股東申請持股證明書」、「公司法第 173 條之 1 申報申請書」等文件。

泰山質疑，此一自行召集股東臨時會文件僅記載龍邦公司為代表提出申請之股東，然本件究由哪些股東提起、各自持股為何？是否為繼續三個月以上，持有已發行股數過半數之股東，方得自行召開股東臨時會？相關資料則付之闕如，泰山實無從確認核實，但基於對主管機關指示之遵從，本公司即按要求發布本重大訊息，後續將進一步洽請證交所提供相關文件，俾憑依法辦理，以維全體股東之權益，待泰山進一步取得相關文件並審視後，如有必要將再補充公告說明。

泰山指出，市場派股東龍邦公司為爭奪經營權，前曾多次以莫須有理由，造謠抹黑本公司經營團隊，質疑公司治理不善，業經本公司之前已多次駁斥。本公司以誠信經營，一路走來，始終如一，今雖因市場派股東龍邦公司因覬覦本公司經營權而申請召集本次東臨時會，然國寶集團取得龍邦公司經營權後，龍邦公司經營每況愈下，本業去年稅後純益年減 63.06%，每股純益只有 0.91 元，已經連續 4 年無法配發股利，明顯視股東權益為無物。

泰山強調，相較泰山在去年原物料大漲的情況下，本業仍有逾 7000 萬元的獲利，經營功力高下立判。本公司對於龍邦公司若入主泰山企業，是否能善盡經營之責，甚感憂心；龍邦不願泰山積極佈局投資、反對分享獲利等行為，是否意圖「獨吞」出售全家股權所得之 80 億元價金，拒絕與五萬名股東分享？其用心昭然若揭。

泰山指出，泰山多項重大投資案，雖遭龍邦市場派無理抵制，但經營團隊仍專注本業，將加速執行斥資 14 億元，改善生產線與食品廠擴建計劃，包含新點心生產線暨綜合大樓、現代化倉儲及自動包裝線等。完工後將以更優異的品質，回饋消費者長期支持，並持續擦亮逾七十年的金字招牌，堅持做消費者「尚實在ㄟ靠山」。同時，泰山努力拓展其他業務範疇，繼去年取得馬祖酒廠大陸代理權之後，今年 2 月再經公開評選，成為馬祖酒廠台灣地區 3 年的總經銷，生效日期預估為 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，得標預算金額為 15.89 億元。