美國通膨數據公布前市場觀望 能源價格會是推升物價的變數嗎?

一、 美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

道瓊指數：下跌 80 點 (-0.24%) 至 33,605。

那斯達克 100 指數：下跌 31.50 點 (-0.24%) 至 13,320.75。

標普 500 指數：下跌 8.25 點 (-0.20%) 至 4144.50。

【今日總經數據】美國 NFIB 小型企業信心指數、美聯儲新任理事傑斐遜發表講話、美國紅皮書商業零售銷售、美國 IBD/TIPP 經濟樂觀指數

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二、美股盤前關注重點

1. 特斯拉在德克薩斯州的鋰精煉廠破土動工：

將是北美最大的鋰精煉廠，預計到 2025 年將產出足以用來製造 100 萬輛電動汽車的電池級鋰。馬斯克在德克薩斯州科珀斯克裡斯蒂附近舉行的奠基儀式上說，施工應該會在明年完成，大約在那一年之後投產。

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2. Google 準備在周三開發者大會上 大秀 AI 成果：

即將登場的年度開發者大會，將以人工智慧（AI）為主軸，發表多個新版本生成式 AI，包括供一般使用的大型語言模型（LLM）。微軟以它投資的 OpenAI 所開發的 ChatGPT 來增加 Bing 搜尋服務，Google 也快速將整軍強化 Bard 技術。據了解，Google 正在測試多個版本的 Bard。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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