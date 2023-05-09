日本實際薪資連續12個月下滑 3月降幅達2.9%

日本工人的實際薪資在 3 月份繼續下降，為連續第 12 個月下降，預計將使日本央行維持寬鬆政策。

日本厚生勞動省周二 (9 日) 公布，日本工人的實際現金收入較上年同期下降 2.9%，連續第 12 個月下滑，而且降幅高於分析師預估的下降 2.4%。2 月份修正後的終值也是下滑 2.9%，對家庭經濟狀況形成重壓。

現金薪資總額 (名義薪資) 較上年增長 0.8%，低於分析師的預期，也遠低於政策制定者認為支持通膨所必需的 3%。

這一結果預計增加日本央行總裁植田和男目前維持寬鬆政策的論點，央行在 4 月的會議上，特別增加了關於薪資成長的重要性，這是植田上任之後首度主持的會議。植田在會後強調，不僅物價，就業、企業盈利和薪資也必須增加，才能穩定實現央行 2% 的通膨目標。

而首相岸田文雄也正關注加薪程度，人們猜測，岸田正在考慮提前選舉的可能性。

厚勞省的主管表示，將關注春季勞資談判 (春鬥) 的加薪動向，對 4 月之後調查結果的影響。

公布數據顯示，3 月基本薪資與加班費等合計的現金薪資總額增長 0.8%，至 291081 日元，雖然連續 15 個月增長，但漲幅連續 3 個月低於 1%。

現金薪資總額中，額定薪資增加 0.5%，至 249686 日元，相當於加班費的額外薪資增加 1.1%，至 19321 日元。從就業方式來看，普通員工增加 1.3%，至 380082 日元，小時工增加 2.1%，至 101038 日元。

明治安田研究所的經濟學家 Yuichi Kodama 指出，日本央行在其通膨目標達到之前不會改變其政策，雖然達標的可能性上升，但距離它還有一段距離，因此預計今年不會出現重大政策轉變，如取消殖利率曲線控制 (YCC) 這類政策。