中企要收購伊萊克斯？美的集團：還在論證階段

市場盛傳中國家電巨擘美的集團正在探索收購瑞典同業伊萊克斯的可能性。（圖：Shutterstock）
市場盛傳中國家電巨擘美的集團正在探索收購瑞典同業伊萊克斯的可能性。（圖：Shutterstock）

市場盛傳中國家電巨擘美的集團 (000333-CN) 正在探索收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux）的可能性，對此美的在周一（8 日）表示，「還在論證階段，沒有確切消息」，業界人士認為，如果美的併購伊萊克斯，有助於美的彌補在歐美市場中高階品牌的短處。

《第一財經》在周一以投資人身份致電美的投資人關係部門詢問，對方稱此事「還在論證階段，沒有確切消息」。伊萊克斯中國市場公關人員則表示，「對市場傳聞不做評價」。

據《彭博》上周報導，知情人士透露，美的正在研議收購伊萊克斯，伊萊克斯到目前為止尚未接受此提議。知情人士說，美的對伊萊克斯一直很感興趣，希望能達成友好協議。除了美的，三星電子等亞洲家電製造商也瞄準這家瑞典公司。

一位業界資深人士說，美的在探索收購伊萊克斯的可能性，之前雙方曾在中國合作推廣高階家電品牌 AEG 品牌。近年，中國家電巨頭在海外市場發起收購案並不少見，例如海爾智家 (06690-HK) 在 2016 年收購美國 GE 家電業務（GEA）、美的在 2016 年收購東芝白色家電業務。不過，東芝品牌在歐美市場的影響力不如在日本、東南亞，如果美的收購伊萊克斯，有助於美的彌補在歐美市場中高階品牌的短處。

全球通膨導致今年中國家電出口面臨更多不確定因素。中國機電進出口商會的數據顯示，今年 3 月中國家電出口額逆勢年增 10%，止住前兩個月出口下滑頹勢，上季出口額只小幅下降 2%。

美的去年國外收入為人民幣 1,426.4 億元，比率為 41.48%，今年需面對出口形勢變化挑戰。上述業界人士認為，如果美的收購成功伊萊克斯，有助於美的進一步推動「全球突破」戰略。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南則表示，中國家電企業全球化的步伐不會放緩。不管美的收購伊萊克斯的結果如何，全球家電業部分產能在往墨西哥、土耳其等歐洲和北美周邊國家轉移，中國家電企業會進一步完善全球供應鏈布局。

儘管洗碗機、電冰箱不必然會被視為攸關國安風險，但在歐美日益構築保護主義措施之際，這樁潛在交易也將測試美的發起外國收購案的能力。

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