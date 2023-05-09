中企要收購伊萊克斯？美的集團：還在論證階段

市場盛傳中國家電巨擘美的集團 (000333-CN) 正在探索收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux）的可能性，對此美的在周一（8 日）表示，「還在論證階段，沒有確切消息」，業界人士認為，如果美的併購伊萊克斯，有助於美的彌補在歐美市場中高階品牌的短處。

《第一財經》在周一以投資人身份致電美的投資人關係部門詢問，對方稱此事「還在論證階段，沒有確切消息」。伊萊克斯中國市場公關人員則表示，「對市場傳聞不做評價」。

據《彭博》上周報導，知情人士透露，美的正在研議收購伊萊克斯，伊萊克斯到目前為止尚未接受此提議。知情人士說，美的對伊萊克斯一直很感興趣，希望能達成友好協議。除了美的，三星電子等亞洲家電製造商也瞄準這家瑞典公司。

一位業界資深人士說，美的在探索收購伊萊克斯的可能性，之前雙方曾在中國合作推廣高階家電品牌 AEG 品牌。近年，中國家電巨頭在海外市場發起收購案並不少見，例如海爾智家 (06690-HK) 在 2016 年收購美國 GE 家電業務（GEA）、美的在 2016 年收購東芝白色家電業務。不過，東芝品牌在歐美市場的影響力不如在日本、東南亞，如果美的收購伊萊克斯，有助於美的彌補在歐美市場中高階品牌的短處。

全球通膨導致今年中國家電出口面臨更多不確定因素。中國機電進出口商會的數據顯示，今年 3 月中國家電出口額逆勢年增 10%，止住前兩個月出口下滑頹勢，上季出口額只小幅下降 2%。

美的去年國外收入為人民幣 1,426.4 億元，比率為 41.48%，今年需面對出口形勢變化挑戰。上述業界人士認為，如果美的收購成功伊萊克斯，有助於美的進一步推動「全球突破」戰略。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南則表示，中國家電企業全球化的步伐不會放緩。不管美的收購伊萊克斯的結果如何，全球家電業部分產能在往墨西哥、土耳其等歐洲和北美周邊國家轉移，中國家電企業會進一步完善全球供應鏈布局。

儘管洗碗機、電冰箱不必然會被視為攸關國安風險，但在歐美日益構築保護主義措施之際，這樁潛在交易也將測試美的發起外國收購案的能力。