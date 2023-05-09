【達人分享】股人阿勳的食品股價值投資心得：食品股VS金融股該怎麼選？

食品股素來有抗通膨、耐震又高殖利率等優勢，所以是許多存股族心目中的首選，這次特邀股人阿勳分享食品股產業鏈及他的選股策略，同時會加碼解謎金融股跟食品股該怎麼選及如何做配置！

【來賓介紹】

來賓：股人阿勳

現職：貿易商、CMoney 軟體作者、PPA 投資專欄創作者

經歷：各大券商講師、私募股權操盤手、財務工程師

專長：價值投資、產業分析

著作：《股人阿勳教你價值投資》

【精彩內容搶先看！】

Q1：如何快速認識食品股的產業鏈?

1. 上游以原料為主，常見如大麥、小麥、糖、咖啡、可可、玉米、黃豆、油菜籽、高梁、牛、羊、豬、雞等動植物及水產的原物料。

2. 中游以加工食品為分類，泛指經過加工後製成榖類、澱粉製品（如麥片、麵粉、米、玉米粉）、食用油脂、果糖、麥芽糖、冷凍肉品、冷凍蔬菜、豆類加工品等中間食品。

3. 下游為熟食、乳製品、餐廳等為主，泛指可供消費者直接使用之食品

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Q2：如何從食品股產業鏈中，挑選適合自己的存股標的?

股人阿勳建議從 1 大指標挑選，因為擁有該指標的公司，通常會有「絕對定價權」！

Q3：如果想長期存食品股，該如何判斷進出場時機呢?

建議分為質性與量化這兩項指標先做為依據，另外「(節目中公開) 波動」也是加碼進場的關鍵！

Q4：如果資金有限，投資朋友應該選擇金融股還是食品股?

股人阿勳以近十年的年化報酬率為例，分享兩者間的優劣勢以及配置比例。

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