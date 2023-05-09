台股4月收黑影響投資意願 有交易戶數、定期定額雙降

電子股前景不明、景氣籠罩衰退陰霾，拖累台股 4 月月線收黑，也連帶影響散戶交易意願，根據證交所統計，4 月有交易戶數跌破 300 萬戶，定期定額投資金額也降至 68.89 億元。

電子科技業尚未擺脫庫存壓力陰霾，經濟前景不明讓台股一度回測 15300 點關卡，4 月共下跌 288 點月線收黑。

根據證交所統計，台股 3 月有交易戶數還有 311 萬 7991 戶，但 4 月交易戶數已跌破 300 萬戶，下降至 272 萬 6241 戶。

不只交易戶數減少，大盤震盪也影響投資人進場意願，4 月定期定額投資金額為 69.89 億元，較 3 月的 81.07 億元，單月就減少 11.18 億元。

在當沖交易部分，4 月當沖成交值占比約 35.38% 與 3 月相去不遠，但每日平均當沖交易戶數從 3 月的 88816 戶增加至 91363 戶。

在 ETF 交易部分，4 月成交值占比 4.39%，較 3 月 ETF 成交值占比 5.44% 減少；但自然人成交值比重 59.82% 與 3 月 59.91% 相近，但外資成交值比重則從 29.69% 提高至 30.28%。另外，4 月成交量週轉率：6.94%，較 3 月成交量週轉率：9.11% 減少。

