瓦城Q1獲利寫2年半高點 Q2續熱樂觀

餐飲業第一季營運旺翻，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 率先公布第一季財報，稅後純益 1.48 億元，創 2020 年第四季以來新高，每股稅後純益 (EPS) 4.84 元，瓦城表示，第二季起除了 4 月營收大增超過 60%，接下來又有母親節、謝師宴檔期和端午節連假，樂觀看 5 月和第二季業績續暢旺。

瓦城第一季合併營收 14.6 億元，季增 18.74%、年增 21.09%，營業毛利 7.73 億元，在通膨壓力下，毛利率 52.95% 仍回升至 2021 年第二季以來高點，瓦城說明，此主要反映集團透過大規模採購，精準控管成本支出。

而進入第二季，在清明連假和政府普發 6000 元現金助攻下，瓦城 4 月營收達到 4.61 億元，年增 63.38%，隨著母親節、謝師宴檔期和端午節連假陸續報到，瓦城樂觀看待本季。

展望今年，瓦城指出，隨著內需市場走出疫情陰霾，民間強勁消費力道有助餐飲業整體發展，集團將以多品牌經營策略，搭配採購優勢、成本控管和研發實力，加速擴張版圖，全年預計新開店數 18 家，對餐飲業態深具信心。

而中長期上，瓦城預計 3 年內共開出 60 家新店，朝 2025 年全台總店數 200 家店目標穩步邁進。