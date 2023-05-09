Google I/O開發者大會傳將推大型語言模型PaLM 2

《CNBC》週一 (8 日) 報導，Google 年度 I/O 開發者大會即將在週四 (11 日) 揭幕，預計將展示一系列生成式 AI (人工智慧) 更新，包括將推出大型語言模型 (LLM) PaLM 2。

根據 Google 內部文件顯示，PaLM 2 包含 100 多種語言，並一直在內部測試進行，代號為「統一語言模型」，它進行了廣泛的程式編輯和數學解題，以及創意寫作測試和分析。

Google 用來對抗 ChatGPT 所推出的 AI 聊天機器人 Bard 也將有其他更新，包括一個名為「Multi-Bard 」的版本，除了提供搜尋技術更新，還能處理更複雜的數學問題、程式碼和邏輯問題，並且提供日韓語言擴充功能。

Google 一直致力於 Bard 的更新，公司正測試其他版本「Big Bard」和「Giant Bard 」，但它沒有提供任何關於這些版本的功能的資訊。

Google 預定將在 2023 年發布更多的 AI 功能，已經在為一些外部用戶測試其 Docs 和 Gmail 服務的生成式 AI 功能。不過，Google 還將展示 AI 如何為 Google Sheets 用戶建立模板，以及如何為其 Google Slides (簡報) 和 Meet online (視訊會議功能) 產品生成影像。

OpenAI 展示聊天機器人 ChatGPT 以來，Google 一直擔憂 AI 競爭微軟等競爭對手，競相將 AI 技術整合到他們的產品中。

微軟 (MSFT-US) 正在利用對 OpenAI 的投資來強化其 Bing 搜尋引擎，三星集團 3 月表示，將考慮用微軟的 Bing 取代 Google 作為三星電子產品預設搜尋引擎。此事件引發 Google 內部恐慌，擔憂來自三星的 30 億元年收入將拱手讓人。

Google 2 月推出的 Bard 機器人表現差強人意，連自家員工都懇求公司不要推出該產品，不過，該公司持續挺進，於 4 月首次宣布 PaLM 語言模型，類似於 OpenAI 的 GPT 系列或 Meta 的 LaMA 系列模型，PaLM 其醫學領域大型語言模型「Med-PaLM 2」在專業醫學測驗已達專家等級，且準確率為 85%。

Alphabet (GOOGL-US) 週一揚升 2.08% 至每股 108.24 美元。微軟 (MSFT-US) 下跌 0.64% 至每股 308.65 美元。