正式發布！中國AI國家隊：訊飛大模型10月底趕超ChatGPT

中國科大訊飛 (002230-CN) 上周六（6 日）舉辦「訊飛星火認知大模型」成果發表會，董事長劉慶峰在現場和科大訊飛研究院院長劉聰對其星火大模型進行真機實時演示，並宣示要在 10 月底趕超 ChatGPT。

據《中國證券報》報導，科大訊飛在現場實時演示的大模型能力包括七個方面：文本生成、語言理解、知識問答、數學能力、邏輯推理、編程能力、多模態生成。除在個別問題上表現略有瑕疵外，整體效果引起觀眾陣陣掌聲。除了科大訊飛自己準備的問題，該公司也在發表會上演示觀眾提問，效果同樣精彩。

劉慶峰說，「訊飛星火認知大模型」已經在文本生成、知識問答、數學能力三大能力上超過 ChatGPT。他表示，訊飛的通用大模型今年會有三次大升級，10 月底趕超 ChatGPT，「中文超越，英文相當！」

劉慶峰認為，ChatGPT 本質上是一個對話式的通用人工智慧（AI）的智慧「湧現」，語言和語義的核心能力是基礎條件。在這些能力方面，科大訊飛是 AI「國家隊」，早在 2011 年，科大訊飛就承建語音及語言信息處理國家工程實驗室，2017 年，科大訊飛承建認知智能國家重點實驗室。

「可以說，多年來，科大訊飛已在認知智能領域有了豐富的儲備和積累。我們完全能重現 OpenAI 的智慧『湧現』。我們要向 OpenAI 致敬和學習，同時也要快速追趕，並努力超越。」劉慶峰說。

科大訊飛瞄準 OpenAI，首先需要一套對大模型進行科學系統評測的體系。劉慶峰表示，科大訊飛透過認知智能全國重點實驗室牽頭，設計通用認知大模型評測體系，並與中科院人工智能產學研創新聯盟和長三角人工智能產業鏈聯盟共同探討，形成覆蓋七大類 481 個細分任務類型。

在發表會現場，科大訊飛也將自身的星火認知大模型按照這個評測體系的七大任務進行實測，包括多風格多任務長文本生成、多層次跨語種語言理解、泛領域開放式知識問答、情景式思維鏈邏輯推理、多題型步驟級數學能力、多功能多語言代碼能力、多模態輸入和表達能力展開現場實測。

「你為什麼叫星火？」劉聰直接語音輸入，訊飛星火認知大模型不僅準確進行語音轉文字，而且迅速給出回答。

「今天是科大訊飛星火認知大模型的發布會，線下和線上觀看發布會的朋友們一直以來對科大訊飛都非常關心和支持，非常感謝大家，請幫我寫一篇歡迎詞。」短短幾秒鐘，一篇要點俱全的歡迎詞隨機生成。