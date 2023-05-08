鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨數據 歐盟警告蘋果勿限制USB-C充電速度

美股重要看點：

本週市場關注通膨數據。美企也將持續公布財報。Paypal(PYPL-US) 將在本日盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.462%。美股期貨週一 (8 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.19%，標普 500 期貨漲 0.136%，那斯達克 100 期貨跌 0.09%。

美國預計將在本周公布通膨數據，市場預期 月核心 CPI 年增率將持平前月在 % 水準。為了對抗通膨，聯準會 5 月持續調高基準利率，不過，由於經濟成長和銀行危機陰霾籠罩，聯準會對於對抗通膨也出現不同論調，開始評估景氣對貨幣政策的影響。

經歷上週科技股財報後，本周仍有多家大廠公布財報，其中迪士尼將在周四公布財報，隨著疫情解封後，遊樂園事業群正在快速成長，另外，晶圓大廠格芯也將公布財報。

美國財政部長葉倫週日 (7 日) 表示，若是國會未能提高債務上限，將導致美國經濟急劇下滑，並重申美國最早可能在 6 月 1 日觸及債務上限。

「我們目前的預測是，除非國會提高債務上限，否則到 6 月初，聯邦政府可能將缺乏支付帳單的現金，這是我強烈敦促國會做的事情。」葉倫說道。

葉倫也說，美國已經在通過「非常措施」來避免違約，這不是財政部可以繼續做的事情。她認為國會需要採取行動來避免「經濟災難」。否則，「人們普遍認為金融和經濟混亂恐怕將接踵而至。」葉倫說道。

巴菲特 (Warren Buffett) 和老搭檔芒格 (Charlie Munger) 周六 (6 日) 共同主持波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 年度股東大會。巴菲特表示，如果矽谷銀行的存款沒有得到擔保，那將產生災難性影響；無法想像任何人會允許美國不提高債務上限並冒著破壞世界金融體系的風險違約。

由於市場對美國地區銀行股的質疑，已接近極端水準，摩根大通分析師 Steven Alexopoulos 表示，他上次看到這麽多看跌的投資者，還是在 2008 年全球金融危機快結束前，當時不久後，美國國會通過「問題資産救助計畫 (TARP)」，很快扭轉了市場情緒。

Alexopoulos 認為，對區域性銀行的負面情緒隻要稍微緩和一點，估值就可能出現重大重估。「在這樣的估值上，我們看到的是高質量的銀行，在當前水準具有顯著的上升潛力。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

德國《時代週報》報導，蘋果 (AAPL-US) 收到歐盟的警告，若該公司透過第三方配件限制設備的充電速度，將禁止蘋果在歐洲銷售 iPhone。

報導稱，歐盟專員 Thierry Breton 致信給蘋果發出警告，在使用原裝和非原裝配件這一方面，未來使用 USB-C 的蘋果智慧手機應該獲得相同的充電速度。Breton 強調，「不符合統一充電器要求的設備，將不會被批准進入歐盟市場。」這封信也間接回應了蘋果可能限制新 iPhone 充電速度的傳言。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

雅虎 (Yahoo) 前執行長 Marissa Mayer 在近日受訪時表示，自己在公司任職期間曾有一些遺憾，其中就包含錯過收購串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 的機會。

Mayer 說道，當時 Netflix 的市值為 40 億美元，而 Hulu 的市值為 13 億美元。若當初選擇其中的任何一個，事後看來都會是更好的收購案。Netflix 目前的市值已經達到 1400 億美元以上。