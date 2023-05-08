國巨4月營收90.1億元持平前月 年減11%

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收，由於供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整影響，營收 90.1 億元，持平前月、年減 11.2%；累計前 4 月營收 351.07 億元，年減 12.8%。

依照國巨先前法說會預估，第二季營收將較首季 260.96 億元持平或微幅成長、毛利率及營益率也略增，稼動率維持首季水準，下半年營運則可望回溫，估將優於上半年。

國巨說明，目前整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，將持續密切關注。

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