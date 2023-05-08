〈咖啡龍頭談展望〉路易莎董座拚老命多元展店 有望進軍商旅早餐版圖

國內連鎖咖啡龍頭業者路易莎咖啡 (2758-TW) 董事長黃銘賢今 (8) 日指出，過去 2 年受疫情衝擊，不過，今年重啟多元展店計畫，看好「一定會比去年好很多」，強調「今年拚了老命管品牌」，甚至有意搶進中小商旅的飯店早餐市場；法人預期，不排除路易莎全年有望重回過往疫情前賺 1 股本的實力。

路易莎 3 月毛利率跳升 76%，黃銘賢分析，主要是因總部體質改變、門市業績成長能力提升，因此，在高通膨和高原物料價格的環境下，還是有很好獲利表現，預料咖啡期貨趨勢還會往下跌，有助增添後續成長動能。

路易莎近期在五股買下約 600 坪的土地，將作為物流和烘豆等營運總部，預計 2026-2027 年間完工啟用。

黃銘賢說明，五股購地約斥資 5 億元，除將加強雙北版圖，也將積極拓展中南部版圖，台中分公司規劃裝潢中。

路易莎擁有 168 萬名黑卡會員，統計有 5-6 成來客是常客，全台門市已達 548 家，其中，直營 170 家，加盟 378 家，目標今年共新開 70 家新店點，主要深化最有把握的雙北市占。

儘管今年全台總家數將破 600 店，穩居全台咖啡店龍頭，但黃銘賢強調，不以第一為自居，而是想著「如果不繼續努力會怎樣，10 年前的競爭對手現在在哪裡」。

黃銘賢強調，心中並未設終極店數目標，較重視營收和獲利數字，但全台 1000 家店可能接近展店天花板，不希望成為咖啡界的超商，而是期許加盟店的發展策略也可以很多元。

路易莎規劃各種門市開展可能性，包括由總部夥伴開創的內創門市、鼓勵既有加盟業者開出更多門市，視為培育人才並提早培養年輕粉絲的校園門市，以及早期老店的搬遷和翻新等。