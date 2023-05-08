旺宏4月營收重返30億元 攀6個月高點 力成回溫月增1.5%

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、封測廠力成(6239-TW) 今(8)日同步公告 4 月營收，旺宏為 30.08 億元，攀近 6 個月高點，力成則為 56.08 億元，月增 1.51%。

旺宏 4 月營收 30.08 億元，月增 6.5%，年減 22.5%；前 4 月累計營收 101.12 億元，年減 34.7%。

旺宏董事長吳敏求先前表示，第二季營收、產品平均價格估與第一季相當，但在車用、醫療及工控三大領域布局效益顯現下，毛利率可望優於第一季，存貨跌價損失也會減少，營運已過了最壞的時刻。

吳敏求並說，第二季在車用、醫療及工控三大應用驅動下，將力拚轉盈，今年毛利率可望逐季緩步提升。

力成 4 月營收 56.08 億元，月增 1.51%，年減 23.5%；前 4 月累計營收 213.48 億元，年減 24.19%。

力成董事長蔡篤恭先前指出，第二季記憶體需求估續疲，但已觀察到部分急單湧現，包括 WiFi、面板、電視等，邏輯產品有回暖跡象，車用需求也正面看待，產業鏈供需結構持續調節。

蔡篤恭看好，第二季營收將優於第一季，但記憶體庫存去化時間比原先預期長，預期第三季底至第四季，才可看到產業需求明顯復甦。

