〈台股盤前〉蘋果財報利多助攻 多頭掌旗拚返月線

台股上周五收在 15626 點，距離月線 15700 點僅一步之遙。隨著蘋果上季財報優於預期，美股上週五強彈，激勵台指期夜盤同飆逾百點，法人看好，隨著蘋果財報展望利多與美國經濟衰退疑慮暫緩，有助台股今 (8) 日市場信心回溫，多頭有望重新掌旗，助攻指數站上所有均線。

美股四大指數上周五強彈，道瓊大漲近 550 點，標普勁揚 1.85%，那指和費半指數暴漲超過 2%，激勵台指期夜盤大漲 111 點，領先站上月線。

市場消息方面，美國銀行連環爆、危機未解，全球主要大國消費力疲軟、各大通路商拉貨動能不如預期，業內專家最新預測指出，台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海首季獲利恐大跳水，年減幅度高達 9 成，本季更面臨損平點保衛戰。

泰山 (1218-TW) 砸 36 億元取得街口 4 成股權，但遭市場派龍邦 (2514-TW) 質疑投資案程序違法，泰山對此則以「投資機密」為由帶過，證交所今 (7) 日晚間表示，已要求泰山需再 9 日提供議事資料及說明，釐清投資案有無違法情事。

韓國經濟日報引述產業消息人士報導，三星將在 7 月發表第五代折疊手機，較前幾代折疊機發表時間提前約兩周，藉此提振第 3 季業績。法人看好，三星折疊新機問世後，可望掀起市場旋風，為兆利 (3548-TW)、新日興、富世達等台灣折疊機概念股增添人氣。

法人看好，隨著蘋果財報展望利多與美國經濟衰退疑慮暫緩，有助台股今 (8) 日市場信心回溫，多頭有望重新掌旗，助攻指數站上所有均線，後續外資買盤若歸隊，指數可望重返萬六大關。